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ປ. ທຣໍາ ພໍໃຈ ກັບຮ່ອງຮອຍ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ທັບມ້າງຖານຍິງລູກສອນໄຟ

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນລ ທຣໍາ​ ຖືເອກກະສານ ທີ່ທ່ານ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອເຊັນ ທ່ີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄາແປນລາ ໃນປະເທດສິງກະໂປ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ ໄດ້ກ່າວ​ຍ້ອງຍໍ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ດາວ​ທຽມ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ທີ່ສະ​ແດງ
ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ເລີ້ມ​ຂັ້ນຕອນ ໃນການທັບ​ມ້າງ​ສະຖານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່ບ່ອນ​
ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ໂຊ​ແຮ ທາງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ໃນພາກຕາ​ເວັນ​ຕົກສຽງເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

“ພວກ​ເຮົາ​ພໍ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາທີ່ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານວານ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ສັງ​ເກດ​ການກ່ຽວກັບເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ 38 ນັອດ ທີ່ມີຫ້ອງການ
ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານເລື້ອງ​ຮູບພາບດັ່ງກ່າວ.

ກຸ່ມ 38 ​ນັອດ ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ຂອງ​ລາງ​ທີ່​ແລ່ນ​ຕໍ່​ໃສ່
​ກັບ​ຕຶກບ່ອນສົ່ງ​ລູກຈະຫຼວດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການ​ປະກອບ​ກ່ອນທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍ​ໄປ​ສູ່​ຖານສົ່ງ
ແລະບ່ອນ​ທົດ​ລອງເຄື່ອງຈັກລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ນັ້ນ ທີ່​ເປັນບ່ອນພັດທະນາເຄື່ອງ
ຈັກທີ່ໃຊ້​ເຊື້ອ​ໄຟ​ແຫຼວ​ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ​ແລະ​ລູກຈະຫຼວດ.

ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະແຫຼງຂ່າວ​ທີ່​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ
ໄມຄ໌ ​ພອມພຽວ ກ່າວ​ວ່າ ​ກິດຈະການ “ທັງ​ໝົດ​ສອດຄ່ອງ ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ” ທີ່ໄດ້​ໃຫ້ໄວ້ໂດຍ​ຜູ້ນຳ​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ​ ອຶນ ຢູ່ກອງ​ປະຊຸມ​ ສຸດ​ຍອດທີ່​ສິງກະ​ໂປ
ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ກິມ ​ແລະ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ພົບ​ປະກັນໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍອອສ​ເຕຣ​ເລຍ​ໃນ​ວັນ
​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ມີຄະນະກ​ວດກາ​ທາງພາກພື້ນດິນຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ
ເວລາ​ມີ​ການ​ທັບ​ມ້າງ ​ສະຖານ​ທີ່​ທົດ​ລອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.”

ທ່ານ​ພອມພຽວ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “​ເຂົາ​ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ອາວຸດນິວ​
ເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ທີ່ປະທານ​ກິມໝັ້ນ​ໝາຍ ຈະ​ເຮັດ ​ແລະ​ໂລກ​ໄດ້​
ຮຽກ​ຮ້ອງຜ່ານມະຕິຂອງສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.”

ຮູບພາບສອງແຜ່ນທີ່ຖ່າຍຈາກດາວທຽມໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018 (ເທິ່ງ) ແລະ ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະການຢູ່ຖານຍິງໂຊແຮ ໃນປະເທດເກົາຫຼີເໜື້ອ.
ຮູບພາບສອງແຜ່ນທີ່ຖ່າຍຈາກດາວທຽມໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018 (ເທິ່ງ) ແລະ ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະການຢູ່ຖານຍິງໂຊແຮ ໃນປະເທດເກົາຫຼີເໜື້ອ.

ຢູ່ລັດຖະສະພາ ທ່ານ​ຄຣິສ ຄູນສ໌ ທີ່ສັງກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ຄະ
ນະ​ກຳມະການ​ ຄວາມ​ສຳພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະພາ​ສູງ ​ໄດ້ສະແດງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໄປໃນແງ່ດີ.

ທ່ານ​ຄູນສ໌​ກ່າວ​ວ່າ “ນິ້​ເປັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ໂດຍ​
ລະບອບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ຢູ່​ໃນ​ທິດ​ທາງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ ​ທີ່ໄດ້​ໃຫ້ໄວ້​. ມັນ
​ຈະ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້ກຳລັງໃຈ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາຫາກ​ເຫັນ​ການ​ສົ່ງ
ຊາກ​ກະດູກ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ ​ໃນປາງ​ສົງ​ຄາມ ​ເກົາຫຼີ ກັບຄືນໃຫ້ພວກເຮົາ.
ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ເປັນ​ໃຫ້ກຳລັງໃຈ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຖ້າ​ຫາກ​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດ ກ່ຽວກັບແຜນ​ການ
ບາງສ່ວນ ທີ່ມີການສົນທະນາກັນ ​ກ່ຽວ​ກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ​ແບບຕ່າວປີ້ນ​ບໍ່​ໄດ້
ແລະ​ມີການກວດພິສູດ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນນັ້ນ​ ​ແຕ່​ວ່າ​ນີ້​ເປັນ​ບາດກ້າວ ທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຂັ້ນ
ທຳ​ອິດ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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