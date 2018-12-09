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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ​ການ​ລາ​ອອກ ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ຂອງທ່ານ ຈອນ ແຄ​ລ​ລີ

ຈາກ​ຊ້າຍ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ທີ່​ປຶກ​ສາທຳນຽບຂາວ ​ທ່ານ ຈອນ ແຄ​ລ​ລີ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ລາອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ສູງ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຄົນຫຼ້າ​ສຸດ ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ
ເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຜູ້ທີ່ຕາມຫຼັກການແລ້ວເປັ​ນ​ຜູ້ຄວບ​ຄຸມ
ການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມ ໂອໂວລ ອອຟຟິສ.

ຫົວໜ້າພະນັກງານທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ​ ແຄ​ລ​ລີ ຈະ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ທ້າຍ
ເດືອນນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ ຢູ່​ເດີ່ນ​ຫຍ້າ​ທິດ​ໃຕ້​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ວ່າ “ທ່ານ
ຈອນ ແຄລລີ ຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າບໍ່ໄດ້ ວ່າເພິ່ນຈະໄປບຳນານຫຼືບໍ່
ແຕ່ເພິ່ນເປັນຄົນດີຫຼາຍ.”

ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ມາ​ສືບ​ທອດຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ແຄ​ລ​ລີ ແມ່ນ​ຖືກ​ຄາດ​ກັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງວ່າ​
ຈະແມ່ນທ່ານ ນິກ ເອເຢີສ, ເຊິ່ງແມ່ນທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງທີ່ໜຸ່ມ ແລະ ສະຫຼາດຫຼັກ
ແຫຼມຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ອນ​ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແອ​ຟອ​ສ ວັນ ວ່າທ່ານ​ຈ​ະ​ປະ​ກາດ
ກ່ຽວກັບທີ່ປຶກສາຄົນໃໝ່ຂອງທ່ານ “ໃນມື້ນຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ຂ້າງໜ້າ.”

ການ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ຂອງທ່ານ ແຄ​ລ​ລີ ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ. ມັນ​
ໄດ້ມີການສົງໄສກັນມາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້
ທີ່ອະດີດນາຍພົນກອງທັບນາວິກະໂຍທິນຄົນດັ່ງກ່າວ ຈະ

​ອ​ອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ທ່າມ​ກາ​ງ​ຄ​ວາມ​ເມີນ​ເສີຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ກັບປະ​ທາ​ນາ​
ທິບໍດີ, ເຊິ່ງແມ່ນການແຕກຫັກຂອງສາຍພົວພັນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກອະທິບາຍວ່າຂາດຄວາມ
ອົບອຸ່ນ.

ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ເດ​ວິດ ໂຄ​ເຮັນ, ນັກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ ກ່ຽວ​ກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​
ທະຍາໄລ ແອຄຣອນ ໃນລັດໂອໄຮໂອ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຄົງຈະບໍ່ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຄົນໆ​ອື່ນ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຖືກມອບໝາຍພາລະກິດທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃຫ້. ທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ເຄີຍ
ມອບເຄື່ອງມືເພື່ອສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນວຽກງານໃຫ້” ເຊິ່ງທ່ານທີ່ປຶກສາ ແມ່ນຄວນທີ່
ຈະໄດ້ຮັບອຳນາດ ເພື່ອໃຫ້ເວົ້າແທນປະທານາທິບໍດີ ແລະ ມີອຳນາດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ
ໃນການຈັດແຈງທຳນຽບຂາວ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບລຽບລ້ອຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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