ລັດຖະບານ ປ. ທຣຳ ຈຳກັດ ການເດີນທາງ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໄປ ຄິວບາ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ຄະນະລັດຖະບານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ
ຕົນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງຫຼາຍ ທີ່ຈະ “ດຶງເອົາກິດຈະກຳທາງ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆ” ອອກໄປຈາກ ກອງທັບ ໜ່ວຍງານສືບລັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຄິວບາ ແລະ ວາງຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆໃນດ້ານການເດີນ ທາງ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດ
ຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບຊາວຄິວບາ.
ຊາວອາເມຣິກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ ວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເກາະດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ດຳເນີນງານ ໂດຍບໍລິສັດ ຂອງ
ສະຫະລັດ. ພວກຜູ້ເດີນທາງ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຕິດຕາມໄປດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງກຸ່ມ
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ຕໍ່ຄິວບາ ໃນວັນທີ 16
ມິຖຸນາ ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດ “Little Havana” ຢູ່ໃນນະຄອນ Miami ຂອງລັດ
Florida ແຕ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຍົກເວັ້ນ ການເດີນທາງທີ່ໄດ້ຖືກຈອງໄວ້ແລ້ວ ກ່ອນ
ໜ້າການປະກາດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບັນຊີລາຍຊື ຂອງ 83 ໂຮງແຮມ ແລະ ບັນດາ
ທຸລະກິດ ອື່ນໆ ທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກອງທັບ ຂອງຄິວບາ ລວມທັງ
ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ທ່າຈອດເຮືອ ແລະແມ່ນກະທັງ ຜູ້ຜະລິດເຫຼົ້າ Rum ທັງຫຼາຍ. ຊາວ
ອາເມຣິກັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພົວພັນ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ກັບພວກເຂົ້າເຈົ້າ.
ກົດລະບຽບໃໝ່ດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະເປັນການປ່ຽນແປງ
ບາງສ່ວນ ໃນການຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດກັບຄິວບາ ເມື່ອປີ 2015
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມຄ້າຂາຍ
ກັບປະເທດຄອມມິວນິສ ດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ປີແລ້ວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຈາກກະຊວງການເງິນ ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທັງຫຼາຍ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງ
ໂທລະສັບ ກັບບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພັກອາ ໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເອກກະຊົນ
ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື “ບ້ານພັກສ່ວນຕົວ” ແລະ ໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານ ຢູ່ໃນພວກຮ້ານ
ອາຫານ ແລະ ໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ ທີ່ເອກກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ ຢູ່ໃນຄິວບາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ