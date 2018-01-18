ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ໌ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ຊ່ອຍເກົາຫຼີເໜືອ
ຫຼົບຫລີກການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງແມ່ນກ້າວໜ້າຂຶ້ນນຳ
ແຕ່ລະມື້ໃນການພັດທະນາລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ ທີ່ຈະສາມາດຍິງມາເຖິງສະຫະລັດໄດ້.
ໃນການສຳພາດທີ່ທຳນຽບຂາວກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນ
ຈີນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ທີ່ຈະຫຼຸດການສົ່ງນ້ຳມັນແລະຖ່ານຫີນ ໄປຍັງເກົາຫຼີ
ເໜືອ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງ ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ທີ່ຈະຊ່ອຍຄວບຄຸມ
ພຽງຢາງ.ແຕ່ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຜູ້ຖົມຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ຈີນປະໄວ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ “ຣັດເຊຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາເລີຍ
ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ, ສິ່ງທີ່ທາງຈີນໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອພວກເຮົານັ້ນ ຣັດເຊຍແມ່ນທຳລາຍ,
ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຣັດເຊຍແມ່ນໄດ້ທົດແທນ ໃນສິ່ງທີ່ ຈີນໄດ້ກະທຳໄປນັ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ອາດຈະ
ຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍການລົງໂທດທີ່ວ່ານີ້ ກໍເປັນໄດ້.
“ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຫຼາຍໆເລື່ອງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ
ທ່ານປູຕິນ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງບຸນ ພວກເຮົາບໍ່ມີສາຍພົວພັນ
ຫຍັງຫຼາຍ ກັບຮັດເຊຍ ແລະໃນບາງກໍລະນີ ມັນເກືອບວ່າ ສິ່ງທີ່ທາງຈີນເອົາກັບຄືນ
ແຕ່ຣັດເຊັຍເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້ ສະນັ້ນຜົນສະຫຼຸບແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຍັງດີເທົ່າ
ທີ່ຄວນ.”
ໃນການສຳພາດເກືອບນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນມີຄວາມຫວັງໄປໃນທາງບວກ
ນ້ອຍລົງກວ່າທີ່ທ່ານເຄີຍມີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບ ຄຸ່ນຄ່າໃນການເຈລະຈາໂດຍ
ກົງກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງອຶນ.
ເມື່ອພວກນັກຂ່າວຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບທ່ານ ກິມ ຫຼືບໍ່, ທ່ານທຣຳ
ແມ່ນໄດ້ຫລົບຫລີກ. ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ທ່ານອາດເຕັມໃຈທີ່ຈະພົບກັນແບບເຊິ່ງໜ້າກັບ
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກໍເປັນໄດ້.
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