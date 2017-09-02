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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ຂໍເງິນເກືອບຮອດ 8 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໄປຊ່ວຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຮີຣີເຄນ ຮາວີ

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງລຽນແຖວລໍຖ້າກັບຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຮັບເອົາເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫລືອ ຢູ່ສູນແຈກຈ່າຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃນວັນສຸກ ທີ 1 ສິງຫາ, 2017.

ນຶ່ງມື້ຫລັງ​ຈາກທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ນະຄອນ Houston ຊຶ່ງເປັນເຂດ
ໄດ້ຮັບ ຄວາມຫາຍຍະນະ​ຈາກ​ໄພນໍ້າ​ຖ້ວມ​ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ສົ່ງ​
ໜັງສື​ໄປ​ຫາ​ລັດຖະສະພາ​ເພື່ອ​ຂໍ​ເອົາ​ເງິນ​ເກືອບຮອດ 8 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ບັນ​
ເທົາ​ທຸກ ​ແລະ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ຟື້ນຟູ​ຄືນ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ Texas ​ແລະ Louisiana.

Texas Storm
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ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍທີ່​ໄດ້​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ພຽງ​ການບັນ​ເທົາ​ທຸກຂັ້ນຕົ້ນ ຕໍ່ຄວາມເສຍ​ຫາຍທີ່​ເກີດ​ຈາກພາ
ຍຸເຮີຣີ​ເຄນ​ຮາວີນັ້ນຮວມມີ 7 ຕື້ 4 ຮ້ອຍ​ລ້າ​ນ​ໂດ​ລາ ​ແມ່ນ​ເອົາ​ໃຫ້ ກອງ​ທຶນຊ່ວຍ​ເຫລືອ​
ໄພພິບັດ ທີ່​ຈ່າຍ​ໄປ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວຂອງ​ອົງການບໍລິຫານ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນຂອງ​ລັດຖະບານ
ກາງ ຫລື FEMA​ແລະອີກ 450 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແມ່ນ​ໃຊ້​ເປັນ​ເງິນ​ກູ້ຢືມ​ແກ່​ບັນດາ​ເຈົ້າຂອງ
ທຸລະກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ.

ນາງ Katrina Johnson ຍົກຍ້າຍຈາກພາຍຸ Harvey ກຳລັງປູຜ້າຫົ່ມ ແກ່ລູກສາວອາຍຸ 4 ເດືອນ.
ນາງ Katrina Johnson ຍົກຍ້າຍຈາກພາຍຸ Harvey ກຳລັງປູຜ້າຫົ່ມ ແກ່ລູກສາວອາຍຸ 4 ເດືອນ.

ປະທານ​າທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ແລະ​ສັດ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ​ທ່ານ​ນາງ Malania Trump ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ
ຢາມ​ນະຄອນ Houston ​ແລະ Lake Charles ລັດ Louisiana ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​
ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ລອດ​ຊີວິດຈາກ​ການ​ປະສົບ​ກັບ​ລົມພາຍຸ ​ແລະໄປເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​
ຫາຍ​ຈາກ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​. ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຄັ້ງນີ້​ຈະເປັນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂົງ​ເຂດ
ນັ້ນ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້.

ນາງ Patrice Laporte ກວດເບິ່ງເຮືອນຂອງລາວວ່າ ມີນໍ້າຖ້ວມໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ.
ນາງ Patrice Laporte ກວດເບິ່ງເຮືອນຂອງລາວວ່າ ມີນໍ້າຖ້ວມໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ.

ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ Sarah Sanders ​ກ່າວ​ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ​ແລະທີ​ມ
ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ​ທັງໝົດຄະນະລັດຖະບານຂອງ​ທ່ານສືບຕໍ່ສຸມ​
ໃສ່ ຊີວິດ ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກ​ເຮຣິ​ເຄນຮາວີ
ຢູ່​ໃນ​ລັດ Texas ​ແລະ Louisiana ນັ້ນ.”

ຄວັນໄຟຜູ່ງຂຶ້ນຢູ່ໂຮງງານເຄມີ ທີ່ເມືອງ Crosby ໃກ້ກັບນະຄອນ Houston ລັດ Texas.
ຄວັນໄຟຜູ່ງຂຶ້ນຢູ່ໂຮງງານເຄມີ ທີ່ເມືອງ Crosby ໃກ້ກັບນະຄອນ Houston ລັດ Texas.

ທ່າ​ນທຣໍາ​ໄດ້​ລົງ​ລາຍເຊັນດຳລັດສັ່ງ​ໃຫ້​ເອົາວັນອາທິດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ​“ເປັນ​ມື້ສູດ​ມົນພາ​ວັນ
ນາ” ​ແກ່​ບັນດາ​ຜູ້ໄດ້​ຮັບເຄາະຮ້າຍ​ຈາກ​ພາຍຸ​ຮາວີ.

ພວກລີ້ໄພ ຈາກພາຍຸ Harvey ພາກັນມາພັກພາອາໄສຢູ່ ສູນກາງ George R. Brown Convention ທີ່ຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ.
ພວກລີ້ໄພ ຈາກພາຍຸ Harvey ພາກັນມາພັກພາອາໄສຢູ່ ສູນກາງ George R. Brown Convention ທີ່ຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ.

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ພວກ​ກູ້​ໄພສືບຕໍ່ຊອກ​ຫາຜູ້​ລອດ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ Texas ຊຶ່ງ​ເປັນເລ​
ວານຶ່ງ​ອາທິດ​ຫລັງ​ຈາກເຮີຣີ​ເຄນຮາວີ​ໄດ້ເລີ້​ມຜັດ​ຜ່ານເຂດ​ຝັ່ງທະ​ເລ​ຂອງອ່າວ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້​ມີຝົນ ຕົກ​ໜັກ​ຢ່າງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ. ​ເຈົ້າ​ເມືອງນະຄອນ Houston ທ່ານ Sylvester Turner ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນຊາວບ້ານ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ວ່າ ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດຈະ​ຍັງ​ຈະ
​ມີ​ນໍ້າ​ຢູ່​ເປັນ​ເວລາອີກ​ຫລາຍ​ອາທິດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Texas National Guard Pilot Recounts Risky Rescue
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