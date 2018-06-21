ປ. ທຣຳ ລົງນາມ ໃນດຳລັດ ຝ່າຍບໍລິຫານ ເພື່ອຍຸຕິ ການແຍກຄອບຄົວ

ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍ
ການ ແຍກຄອບຄົວຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍທີ່ຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດ
ກັບເມັກຊິໂກ ສະພາຕ່ຳກໍມີໜາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະລົງຄະແນນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ
ຮ່າງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງສອງສະບັບ ທີ່ຈະແກ້ໄຂການແຍກຄອບຄົວ ພ້ອມກັນກັບ
ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃຫ້ແກ່ພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນອື່ນໆຂອງ
ປະເທດ.
ຜົນຂອງການລົງຄະແນນນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອ. ມາດຕະການນຶ່ງນັ້ນແມ່ນເຂັ້ມ
ງວດຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ອີກມາດຕະການນຶ່ງ ແມ່ນເປັນການປານີປານອມລະຫວ່າງ
ພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ແລະພວກທີ່ນິຍົມແນວທາງເປັນກາງຂອງພັກ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ປານີປານອມ ແມ່ນຮວມທັງຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ມີການຄວບຄຸມຂັງ
ພວກເດັກນ້ອຍ ພໍ່ແມ່ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ຖ້້າຫາກວ່າພວກເຂົາ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາ
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຈະສະໜອງເງິນ ຈຳນວນ 25 ພັນລ້ານ
ໂດລາ ໃນການສ້າງກຳແພງທີ່ທ່ານທຣຳຕ້ອງການ, ປ່ຽນຈາກລະບົບຈົກສະຫຼາກວີຊາ
ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມາເປັນລະບົບທີ່ອີງຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະໃຫ້ໂອກາດ
ໃນການເປັນສັນຊາດ ສຳລັບພວກໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ
ຕອນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ
ພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນທັງສອງສະພາ. ບັນດາຜູ້ນຳພັກ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ພອລ ໄຣເອັນ (Paul Ryan)
ໄດ້ວິ້ງເຕັ້ນຂໍໃຫ້ພວກສະມາຊິກທັງຫຼາຍ ໃນສັບປະດານີ້ ໃນຄວາມຫວັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
“ພວກເຮົາສາມາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ໂດຍປາດສະຈາການແຍກ
ຄອບຄົວອອກຈາກກັນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ່ານໄຣເອັນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນວັນພຸດວານນີ້
ກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດອອກໄປວ່າ ທ່ານຈະລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ
ເພື່ອຍຸຕິການແບ່ງແຍກຄອບຄົວ.
ການຖອນນະໂຍບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ມີຂຶ້ນຫຼຼັງຈາກການໂຈມຕີໂດຍພວກ
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ພວກທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການແຍກ
ຄອບຄົວວ່າໄຮ້ມະ ນຸດສະທຳ. ການເອົາບາດກ້າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ
ຄອງມີຂໍ້ມູນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ມີຂໍ້ມູນເລີຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ຖືກນຳຕົວໄປ ຫຼືບໍ່ກໍເມື່ອໃດພວກເຂົາຈະສາມາດກັບຄືນມາຢູ່ຮ່ວມກັນອີກ.
“ມັນເປັນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ຮວມກັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີແຂງແຮງ, ມີຄວາມແຂງແກ່ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລົງນາມໃນຮ່າງດຳລັກ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກ
ທຳນຽບຂາວ ເພື່ອໄປຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງທີ່ລັດມີນເນໂຊຕາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ