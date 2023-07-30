ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອາທິດ, ໓໐ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ໂລກ

ຮ້ານອາຫານ ຍີ່ປຸ່ນ ເສີບອາຫານ ຢູເຄຣນ ປະສົມກັບ ຍີປຸ່ນ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ

Tokyo Restaurant Serves Up Ukrainian Food With Japanese Twist
Embed
Tokyo Restaurant Serves Up Ukrainian Food With Japanese Twist

No media source currently available

0:00 0:02:40 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານນີ້.

ນັກ​ສະ​ແດງ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປະ ແລະ ນັກ​ອອກ​ແບບ ຍີ່​ປຸ່ນ ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເປີດ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ ຊື່​ວ່າ ສ​ແມັກ​ໂນ​ໂກ. ເປົ້າ​ໝາຍ​ອັນ​ນຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ຂອງ​ລາວ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສະ​ໜອງວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົ​ບ​ຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຮອດ ຍີ່​ປຸ່ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕອນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ລູ​ເລຍ ລາ​ໂມ​ເລັນ​ໂກ ມີ​ລາຍ​ງານ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາ​ຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ສະ​ຖານ​ທີ່​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ຂອງ ໂຕ​ກຽວ ຈະ​ມີ​ອາ​ຫານ​ຫຼາກຫຼາຍ​ຢ່າງ ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ. ແຕ່​ຈົນ​ມາ​ຮອດ​ປີ 2022 ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ ກໍໄດ້​ເຫັນ​ການ​ເປີດ​ຮ້າຍ​ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ. ຮ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຊື່​ວ່າ ສ​ແມັກ​ໂນ​ໂກ, ຫຼື “Bon Apetit” ເປັນ​ພາ​ສາ ຝ​ຣັ່ງ, ຫຼື ເຊີນ​ແຊບ ຖ້າ​ແປ​ເປັນ​ລາວ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເສີບ​ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ປະ​ສົມກັບ​ ຍີ່​ປຸ່ນ ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ.

ນາງ ນາ​ຕາ​ເລຍ ກ​ລີ​ກາ​ໂລ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ສ​ແມັກ​ໂນ​ໂກ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ມັນ​ແມ່ນ ໂຮ​ລູ​ເບັດ, ແຕ່​ຢູ່​ພີ້​ເຮົາ​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ ເຣ​ຣີ​ຄາ​ບິດ​ຊຸ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກະ​ລ່ຳ​ມ້ວນ. ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ຊີ້ນ​ບົດ​ປະ​ສົມ​ກັບ​ເຂົ້າ ແລະ ຊອ​ສ​ໝາກ​ເລັ່ນ​ໃສ່​ທາງ​ເທິງ.”

ມັນ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ຮ້ານນີ້.

ອີກ​ຕົວ​ເລືອກ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ແມ່ນ​ອາ​ຫານ​ທ່ຽງ ຢູ​ເຄ​ຣນ-ຍີ່​ປຸ່ນ ທີ່​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ມັນ​ຝ​ຣັ່ງ ແລະ ເຫັດ ວາ​ເຣ​ເນ​ກິ, ໄກ່ກີ​ຢິບ, ແລະ​ອື່ນໆ, ແຕ່​ມັກ​ຈະ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ແກງ​ ບອ​ສ​ທ໌ (Borscht.)

ນັກ​ສະ​ແດງ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປະ ແລະ ນັກ​ອອກ​ແບບ ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ນາງ ທາ​ຄາ​ເນະ ເອ​ໂຊ​ເອະ ໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ສ​ແມັກ​ໂນ​ໂກ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2022. ກ່ອນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ລາວບໍ່​ໄດ້​ຮູ້​ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ທ່ານ​ນາງ ທາ​ຄາ​ເນະ ເອ​ໂຊ​ເອະ, ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ ສ​ແມັກ​ໂນ​ໂກ ກ່າວ​ວ່າ “ທຳ​ອິດ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ຫຍັງ ກ່ຽວ​ກັບ ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ພໍ່​ຄົວ​ມືອາ​ຊີບ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເປີ​ດ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ.”

ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຫຼາຍ​ຄົນ, ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ.

ທ້າວ ໂນ​ບຸ, ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ. ກ່ອນ​ສົງ​ຄາມ, ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຄື​ກັບ​ອາ​ຫານ ຣັດ​ເຊຍ. ແຕ່​ຢູ່​ທີ່ນີ້, ມັນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ມາ ແລະ ໄດ້​ກິນ​ອາ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະແກງ ບອ​ສ​ທ໌. ມັນ​ແຊບຫຼາຍ.”

ທ່ານ​ນາງ ເອ​ໂຊ​ເອະ ກ່າວ​ວ່າ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ວ່າ​ຈ້າງ​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ ຢູ​ເຄ​ຣນ. ນາງ ໄອ​ຣີ​ນາ ສວີດ​ຣານ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຈາກ​ເມືອງ ດິ​ນິ​ໂປ​ຣ ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ, ແມ່ນ​ທີ່​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ວຽກ​ເຮັດ​ຢູ່​ທີ່ນີ້.

ນາງ ໄອ​ຣີ​ນາ ສວີດ​ຣານ ພະ​ນັກ​ງານ​ຮ້ານກ່າວ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ຮູ້​ບໍ່, ຄົນ ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນຫຼາຍ. ຂ້ອຍບໍ່​ໄດ້​ຄາດ​ຫວັງ​ມັນ​ແນວນີ້. ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ອາ​ຍຸ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ສູງ, ທ່າ​ນ​ນາງ ທາ​ຄາ​ເນະ ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ວຽກ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ, ແລະ ຂ້ອຍ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ອິດ​ສະຫຼະ.”

ນາງ ນາ​ຕາ​ເລຍ ກ​ລີ​ກາ​ໂລ ໄດ້​ມາ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຜ່ານ​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຈາກ​ໝູ່​ຄົນ​ນຶ່ງ. ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ໃຈ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ. ແຕ່​ສ່ວນຫຼາຍ, ນາງ​ຮູ້​ສຶກ​ເປັນ​ໜີ້​ບຸນ​ຄຸນ​ສຳ​ລັບ​ໂອ​ກາດທີ່ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ.

ນາງ ນາ​ຕາ​ເລຍ ກ​ລີ​ກາ​ໂລ ພະ​ນັກ​ງາ​ນ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ສ​ແມັກ​ໂນ​ໂກ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ດີ​ທີ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ຢູ່ນີ້ກວ່າ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ, ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ. ເວ​ລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ມານີ້, ທັງ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍ​ເອງ​ແມ່ນ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ແລ້ວ. ຢູ່​ທີ່ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ອື່ນໆ, ແລະ ຕອນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຄື​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຊາວ ຢູ​ເຄ​ຣນ ນ້ອຍ​ໆ​ຄອບ​ຄົວ​ນຶ່ງ.”

ທ່ານ​ນາງ ເອ​ໂຊ​ເອະ ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ທາງ​ຄອບ​ຄົວ​ແບບ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປົ້າ​ໝາຍຫຼັກ​ຂອງ​ການ​ເປີດ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ. ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ​ການ​ສ້າງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ຕ້ອງ​ການ, ແລະ ເວ​ລາ​ສົງ​ຄາມ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ, ລາວ​ກໍ​ຈະ​ປິດ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ.

Tokyo’s restaurant scene offers food from around the world. But it wasn’t until 2022 that Japan’s capital saw the opening of a Ukrainian restaurant. Called Smachnogo, or "Bon Appétit," it serves Ukrainian food with a Japanese twist.

“In Ukrainian, it’s holubets, but here we call it rerikabitsu — a cabbage roll. We make it with ground meat mixed with rice and tomato sauce on top.”

It’s one of the most popular dishes here.

Another popular choice is a Ukrainian-Japanese lunch plate that comes with potato and mushroom vareniki, chicken Kiev, among other things, but always with borscht.

Japanese actor, artist and designer Takane Ezoe founded Smachnogo in September 2022. Before Russia's invasion, she didn’t know much about Ukrainian food.

“At first, I knew nothing about Ukrainian cuisine, but I consulted with a professional chef and decided to open a restaurant!”

For many locals, Ukrainian cuisine is something exotic.

“I had no experience of Ukrainian food. Before the war, we all understood it was kind of like Russian food. But here, this is the first time I came and enjoyed the Ukrainian food, especially borscht. It’s very tasty!”

Ezoe says the real purpose of the restaurant is to employ Ukrainian evacuees. Iryna Svidran, who came to Japan from Dnipro with her daughter’s help, is happy to have a job here.

“You know, the Japanese welcomed us very warmly. I wasn’t expecting it. And despite my age, Takane-san gave me a job, and I can freely live here.”

Nataliia Glygalo came to Japan through a sponsorship from a friend. She says she doesn’t regret her choice. But mostly, she’s grateful for the opportunity to work.

“I decided it’s better to have a job here than be in Poland getting social benefits. When we were moving here, both my daughter and I already had a job. Here, we got to meet the other ladies, and now we are like a small Ukrainian family.”

Ezoe says achieving this family feel was the main goal of opening the restaurant. She says that making a profit is not what she wants, and when the war is over, she will close the restaurant.

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG