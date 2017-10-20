ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ສຫລ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ຊາອຸດີ ແລະອີຣັກ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກຳລັງເດີນທາງໄປພາກຕາ
ເວັນອອກກາງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະ
ບານຊາອຸດີ ອາຣາເບຍແລະອີຣັກ ແລະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອປັບ ປຸງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະສານງານຮອບທຳອິດ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມສຳພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນລະຫວ່າງ Riyadh ແລະ Bagdad. ການເຕົ້າໂຮມດັ່ງກ່າວຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອິດທິ ພົນທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ
ຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ໃນອີຣັກໂດຍຊັກຊວນໃຫ້ Bagdad ຫັນມາເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂຶ້ນ
ກັບ Riyadh.
ທ່ານນາງ Heather Nauert ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງ
ຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ອີຣ່ານ ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງອັນໃຫຍ່ຫລວງຢູ່ເລື້ອຍໆ
ຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອີຣັກ ແຕ່ຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈ ໃນຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນລະ
ຫວ່າງອີຣັກ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໂດຍຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການເປີດຄືນການຄ້າ
ຂາຍຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ກອງປະຊຸມນີ້ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງ Riyardh ຂອງຊາອຸດີ ສີ່ເດືອນຫລັງຈາກປະເທດທັງສອງ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງສະພາ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ
ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານອິດທິ ພົນຂອງອີຣ່ານ ທີ່ມີ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ອີງຕາມກະຂວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Riyadh ນັ້ນ
ທ່ານ Tillerson ຍັງຈະ “ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳອື່ນໆຂອງຊາອຸດີເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນເຢເມນ ກໍລະນີພິພາດໃນອ່າວເປີເຊຍທີ່ຍັງດຳເນີນ ຢູ່ຕໍ່ມາເລື່ອງ
ອີຣ່ານ ແລະບັນຫາທີ່ສຳຄັນອື່ນໆໃນຂົງເຂດພ້ອມທັງບັນຫາສອງ ຝ່າຍ.”
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ Tillerson ທີ່ນະຄອນ Riyadh ຈະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນ
ຫລາຍປະເທດໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ແລະເອເຊຍໃຕ້ ແຕ່ວັນທີ 20 ຫາ 27 ເດືອນຕຸລາ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳ Qatar ແລະພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ກອງທັບສະຫະລັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Doha ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ຄວາມພະຍາ
ຍາມຮ່ວມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ພ້ອມກັບ “ບັນຫາໃນຂົງເຂດ ແລະບັນຫາ
ສອງຝ່າຍອື່ນໆ” ກ່ອນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ ປາກິສ ຖານ ແລະສະວິດເຊີແລນ.
ຫລັງຈາກພາກຕາເວັນອອກກາງແລ້ວ ທ່ານ Tillerson ຈະເດີນທາງໄປສູ່ເອເຊຍໃຕ້
ຊຶ່ງຈະເປັນຂີດໝາຍໃນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທີຫ້າຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນນາມນັກການ
ທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ. ຄາດວ່າຈະມີການຮ່ວມມືໃນການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ
ແລະເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ກ່າວກັນວ່າຈະເປັນຫົວຂໍ້ປະຊຸມທີ່ສຳຄັນສຸດ.
ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Geneva ທ່ານ Tillerson ຈະສົນທະນາ “ຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວິກິດການ
ມະນຸດສະທຳຢູ່ທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ” ຮວມທັງວິກິດການໂຣຮິງຢາ ເວ ລາທ່ານພົບປະ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບ ສະຫະປະຊາຊາດ
ອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະຄະນະກຳມະການກາ
ແດງສາກົນ.
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