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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ສຫລ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ຊາອຸດີ ແລະອີຣັກ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວຢູ່ສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະສຶກສາສາກົນ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກຳລັງ​ເດີນທາງ​ໄປ​ພາກຕາ
​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດລະຫວ່າງລັດຖະ
ບານ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍແລະ​ອີຣັກ ​ແລະ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອປັບ ປຸງ​ຄວາ​ມສຳພັນ​ລະຫວ່າງປະເທດທັງ​ສອງ​.

ກ​ອງປະຊຸມຂອງ​ສະພາປະສານງານຮອບທຳອິດ ​ມີຂຶ້ນ​ທ່າມກາງ​ຄວາມສຳພັນທີ່​ອົບອຸ່ນ​ຂຶ້ນລະຫວ່າງ Riyadh ​ແລະ Bagdad. ການເຕົ້າໂຮມດັ່ງກ່າວຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງໃນຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນອິດ​ທິ ພົນທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ​
ຂອງ​ອີຣ່ານ ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ​ໂດຍ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້ Bagdad ຫັນມາເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂຶ້ນ
ກັບ​ Riyadh.

ທ່ານ​ນາງ Heather Nauert ​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງ
ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ອີຣ່ານ ​ແມ່ນຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ
​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ ​ແຕ່​ຢູ່​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດນຳດ້ວຍ.”

ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈ ໃນຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນລະ
ຫວ່າງອີຣັກ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໂດຍຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການເປີດຄືນການຄ້າ
ຂາຍຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.

ກອງ​ປະຊຸມນີ້​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະຄອນຫລວງ Riyardh ຂອງຊາ​ອຸ​ດີ ສີ່​ເດືອນ​ຫລັງ​ຈາກປະ​ເທດທັງສອງ ໄດ້​ລົງ​ນາມໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະພາ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​
ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານອິດທິ ພົນຂອງອີຣ່ານ ທີ່​ມີ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

​ອີງ​ຕາມກະ​ຂວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດແລ້ວ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນ Riyadh ນັ້ນ
ທ່ານ Tillerson ຍັງ​ຈະ “ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳອື່ນໆ​ຂອງ​ຊາອຸ​ດີ​ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຂັດແຍ້​ງ​ໃນ​ເຢ​ເມນ ກໍລະນີພິພາດໃນ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍທີ່ຍັງດຳເນີນ ຢູ່ຕໍ່ມາເລື່ອງ
ອີຣ່ານ ແລະ​ບັນຫາທີ່​ສຳຄັນ​ອື່ນໆໃນຂົງເຂດພ້ອມທັງບັນຫາສອງ​ ຝ່າຍ.”

ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ Tillerson ທີ່​ນະຄອນ Riyadh ຈະ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນ​
ຫລາຍປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ​ແລະເອ​ເຊຍ​ໃຕ້ ແຕ່ວັນ​ທີ 20 ຫາ 27 ​ເດືອນຕຸລາ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ Qatar ​ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​
ທີ່​ກອງທັບສະຫະລັດຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ Doha ​ເພື່ອ​ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ຄວາມ​ພະຍາ
ຍາມ​ຮ່ວມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ​ພ້ອມກັບ “ບັນຫາໃນຂົງເຂດ ​ແລະບັນຫາ​
ສອງ​ຝ່າຍອື່ນໆ” ກ່ອນ​ເດີນທາງໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ອິນ​ເດຍ ປາ​ກິ​ສ ຖານ ​ແລະ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຈັບມືກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະກະສັດຊາອຸດີ Salman bin Abdulaziz Al Saud ທີ່ພະລາດຊະວັງ ໃນນະຄອນ Riyadh.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຈັບມືກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະກະສັດຊາອຸດີ Salman bin Abdulaziz Al Saud ທີ່ພະລາດຊະວັງ ໃນນະຄອນ Riyadh.

ຫລັງ​ຈາກພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງແລ້ວ ທ່ານ Tillerson ຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ​ສູ່ເອ​ເຊຍ​ໃຕ້
ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍໃນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ເທື່ອ​ທີຫ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ໃນ​ນາມ​ນັກ​ການ
​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ຄາດ​ວ່າຈະ​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ
​ແລະ​ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານ​ເສດຖະກິດ ທີ່ກ່າວກັນວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ປະຊຸມ​ທີ່​ສຳຄັນສຸດ.

ຢູ່ທີ່​ນະຄອນ Geneva ທ່ານ Tillerson ຈະ​ສົນທະນາ “ຫລາຍ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ
​ມະນຸດ​ສະ​ທຳ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ” ຮວມທັງ​ວິ​ກິດການໂຣຮິງ​ຢາ ​ເວ ລາ​ທ່ານພົບ​ປະ ກັບບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຈາກອົງການ​ຂ້າ​ຫລວງ​ໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ
ອົງການ​ສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ ​ແລະ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ກາ​
ແດງສາກົນ.

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