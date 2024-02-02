ຜູ້ສ້າງ TikTok ດໍາເນີນການປິດວີດີໂອ ໃນແອັບ ທີ່ເປັນຍອດນິຍົມ

ຫຼາຍລ້ານວີດີໂອໃນ TikTok ບໍ່ມີສຽງອອກມາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລຸນຫຼັງຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງສັນຍາກັບ Universal Music Group ຫຼື UMG, ເຊິ່ງໄດ້ອອກລິຂະສິດເພງຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ສື່ສັງຄົມວີດີໂອທີ່ເປັນຍອດນິນົມດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໝົດສັນຍາລົງ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນແລ້ວນີ້.
ອີງຕາມຈົດຫມາຍທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ ໃນວັນທີ 30 ມັງ ກອນ, UMG ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາບົດເພງຕ່າງໆຂອງຕົນ ອອກຈາກ TikTok ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ເຫມາະສົມໃຫ້ແກ່ການເຮັດວຽກຂອງ ‘ນັກສີລະປິນ ແລະນັກຂຽນເພງ,’ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ຂອງນັກສີລະປິນ ຈາກຜົນກະທົບຂອງປັນຍາປະດິດ, ພ້ອມທັງຂາດຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ທາງອອນໄລນ໌ອີກດ້ວຍ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ບົດເພງຕ່າງໆຂອງສີນລະປິນຍອດນິຍົມເຊັ່ນ: ແບດ ບັນນີ (Bad Bunny), ເທເລີ ສວິບທ໌ (Taylor Swift), ອາເດລເລ (Adele) ແລະ ເດຣກ (Drake) ຈະຖືກປິດໃນສື່ສັງຄົມດັ່ງກ່າວໃນ ອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
UMG ຂຽນວ່າ TikTok ກໍາລັງສະເຫນີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ສີນລະປິນຕ່າງໆ ແລະນັກຂຽນເພງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນຂອງຕົນ "ໃນອັດຕາສ່ວນຂອງຈໍານວນ" ທີ່ສື່ສັງຄົມອື່ນໆ ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຈ່າຍ, ແລະນັ້ນ TikTok ກວມເອົາ 1 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ທັງຫມົດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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