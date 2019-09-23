ລະຄອນ ເກມ ອັອຟ ໂຕຣນສ໌ (Game of Thrones) ໄດ້ຟື້ນຄືນບັນລັງເຫຼັກໃນພິທີ
ມອບລາງວັນ ເອັມມີ (Emmy’s) ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຂຶ້ນຄອງເປັນລະຄອນທີ່ດີເລີດ
ໃນຄ່ຳຄືນແຫ່ງຄວາມຕື່ມເຕັ້ນ ເຊິ່ງ ດາລາລະຄອນ ໂພສ (Pose) ທ້າວ ບິລລີ ພອດເຕີ
ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດ ແລະ ລະຄອນຕາຫຼົກ ຟລີແບກ (Fleebag) ກໍໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ
ກອງລະຄອນຈາກ ອັງກິດ ທີ່ໄດ້ພິກຜັນການຄາດຫວັງຕ່າງໆ.
ຜູ້ຜະລິດລະຄອນ Game of Thrones ທ້າວ ເດວິດ ເບນີອັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທັງໝົດ
ນີ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຈາກຄວາມຄິດບ້າໆຂອງທ້າວ ຈອຈ໌ ມາຕິນ. ລາວໄດ້ກ່າວຂອບໃຈນັກ
ຂຽນຄົນດັ່ງກ່າວຜູ້ທີ່ປື້ມຂອງລາວ ໄດ້ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ລະຄອນ ແຟນຕາຊີ ຂອງບໍລິສັດ
ຮູບເງົາ HBO ນັ້ນ.
ທ້າວ ພອດເຕີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງໃນລະຄອນ FX ສາກງານເຕັ້ນລຳຂອງພວກກະເທີຍ
ຫຼື LGBTQ ໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ 20 ນັ້ນ, ໄດ້ກາຍເປັນກະເທີຍຢ່າງເປີດເຜີຍຄົນທຳ
ອິດ ທີ່ໄດ້ຊະນະການສະແດງລະຄອນດີເດັ່ນສຳລັບ ລາງວັນ Emmy.
ທ້າວ ພອດເຕີ ທີ່ໃສ່ສູດມີແສງເຫຼື້ອມ ແລະ ໝວກໃບໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າ
ຄຸ້ມຄອງພວກທ່ານ. ພວກທ່ານແມ່ນຄວາມຮັກ, ພວກທ່ານທຸກຄົນ, ແມ່ນຄວາມຮັກ.
ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ຕື້ນຕັນໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອເບິ່ງມື້ນີ້.
ລະຄອນ Fleebag ຂອງບໍລິສັດ ອາເມຊອນ, ເຊິ່ງແມ່ນລະຄອນຕະຫຼົກມືດ ກ່ຽວກັບ
ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຄົນນຶ່ງ, ໄດ້ຮັບກຽດເປັນລະຄອນຕະຫຼົກດີເດັ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດ
ການສະແດງດີເດັ່ນສຳລັບຜູ້ສ້າງລະຄອນ ແລະ ດາລາຊາວ ອັງກິດ, ນາງ ໂຟບີ
ວອລເລີ ບຣິຈ໌ (Phoebe Waller-Bridge) ແລະ ໄດ້ຂັນຜູ້ກຳກັບດີເດັ່ນ.
ນາງ ໂຟບີ ໄດ້ກ່າວໃນການຂຶ້ນໄປເວທີຄັ້ງທີສາມເພື່ອຮັບລາງວັນສູງສຸດນັ້ນວ່າ “ນີ້
ມັນເລີ່ມຈະຕະຫຼົກຫຼາຍແລ້ວໃດ.”
ການຊະນະລາງວັນຂອງນາງ ໄດ້ໄປກີດກັ້ນ ນັກສະແດງລະຄອນ ວີບ (Veep) ນາງ
ຈູເລຍ ຫຼຸຍ-ເດຣຟັສ (Julia Louis-Dreyfus) ຈາກການສ້າງສະຖິຕິເປັນນັກສະແດງ
ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງລາງວັນ Emmy.