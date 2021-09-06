ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ 3 ຄົນ ໃນອອສເຕຣເລຍ

ອອສເຕຣເລຍໄດ້ບັນທຶກການເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19 ລາຍໃໝ່ 3 ຄົນ ຢູ່ໃນລັດນີວ ຊາວ ເວລສ໌ (New South Wales) ທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີເກືອບຮອດ 1,500 ກໍລະນີ ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສໂຄ ໂຣນາລາຍໃໝ່ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໂດຍກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຊິດນີນັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງລັດນີວ ຊາວ ເວລສ໌ (New South Wales), ທ່ານນາງ ແກລດດີສ໌ ແບເຣຈິກຄລຽນ (Gladys Berejiklian) ກ່າວວ່າຈຸດສູງສຸດຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນ "ໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້."
ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສັກຢາກັນພະຍາດນັ້ນ ທ່ານນາງແບເຣຈິກຄລຽນ (Berejiklian) ກ່າວວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດຂອງທ່ານນາງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນ COVID-19 ຄົບສອງຄັ້ງແລ້ວ.
ລັດວິກຕໍເຣຍຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ບັນທຶກວ່າຢ່າງໜ້ອຍມີ 180 ກໍລະນີຜູ້ຕິດ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຜູ້ປົກຄອງລັດວິກຕໍເຣຍ, ທ່ານດານຽລ ແອນດູສ໌ (Daniel Andrews) ກ່າວວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າໂຮງໝໍຍ້ອນເປັນພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ທ່ານແອນດູສ໌ (Andrews) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໄປສັກຢາວັກຊີນ.
ອິດສະຣາແອນປະກາດໃນວັນອາທິດວ່າ ຈະເປີດຊາຍແດນຂອງຕົນໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຕໍ່ສູ້ກັບອັດຕາການຕິດເຊື້ອສູງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.