ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ເລີ່ມມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບການປິດລັດຖະບານໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ບັນດາບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ ແມ່ນເລີ່ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຄື: ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີທີ່ແນເປົ້າໃສ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳງການປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ.
ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິເຄາະຈຳນວນນຶ່ງເປັນຫ່ວງວ່າ ພວກສັດຕູຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອາຊາຍາກອນລັກເຈາະຂໍ້ມູນອາດໄດ້ກະກຽມເພື່ອເອົາປຽບໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີທີ່ອ່ອນແອກວ່າປົກກະຕິ ຖ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຮັກສາໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານເປີດກາຍວັນທີ 30 ກັນຍາ.
ບໍລິສັດຊັອຟແວຊື່ວ່າ Check Point ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີຕໍ່ບັນດາອົງການຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ບໍລິສັດປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 18 ເປີເຊັນ ໃນລະຫວ່າງ 30 ວັນທີ່ຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ອັດຕາສະເລ່ຍປະຈຳວັນສຳລັບເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີ.
ການໂຈມຕີຕ່າງໆ, ອີງຕາມບໍລິສັດ Check Point ນັ້ນ, ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໃຊ້ໂປຣແກຣມ ໄວຣັສ ຫຼື Malware ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອລັກຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຫວັດ, ພ້ອມກັບເພັ່ງເລັງໃສ່ການເອົາລັດເອົາປຽບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ.
ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີແຫ່ງທີສອງຊື່ວ່າ Trellix ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນ “ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ໃນການໂຈມຕີຮຽກຄ່າໄຖ່ຕໍ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໃນ 30 ວັນທີ່ຜ່ານມາ.