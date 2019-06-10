ການຍິງປືນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຕົກໃຈຢູ່ຕາມຖະໜົນ ໃນຕົວເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງ ປອກ
ໂອ ແປຣງ, ປະເທດ ເຮຕີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນມີລາຍງານວ່າ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດ
ຖະບານ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ PetroChallenger ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈເວີແນລ ມົວເຊ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນການກ່າວ
ຫາ ກ່ຽວກັບ ສໍ້ໂກງ ແລະ ບໍລິຫານເງິນທຶນລັດຖະບານໃນທາງທີ່ຜິດ. ເຂົາເຈົ້າປະຕິ
ຍານວ່າ ຈະຢູ່ໃນຖະໜົນຈົນກວ່າການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປັນທີ່ພໍໃຈ.
ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງທີ່ເດີນຂະບວນຢູ່ຖະໜົນຂອງສະໜາມບິນ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະ
ເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພາສາ ເຄຣໂອລ ວ່າ “ພວກເຮົານັກເຄື່ອນໄຫວ
PetroChallenge ໄດ້ໝົດຄວາມອົດທົນກັບພວກນັກການເມືອງສໍ້ໂກງ. ເຂົາເຈົ້າມີ
ແຕ່ສົນໃຈໃຈການໃຊ້ພວກເຮົາ ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ພວກເຮົາອອກມາຖະໜົນເພື່ອເຮັດສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວ.”
ພວກປະທ້ວງສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ສະຖານທີ່ພັກສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ມົວເຊ ພາຍໃນ
50 ແມັດ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ຕຳຫຼວດໄດ້ປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າຈາກ
ການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກວ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ຈັດເຈົ້າໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ້ານຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ.
ສະຖານທູດ ຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທຳນຽບແຫ່ງຊາດ, ກໍຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ. ພວກປະ
ທ້ວງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປະຕູທາງເຂົ້າ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ພະແນກ ເຄຣໂອລ
ນາງ ມາຕີອາໂລ ວິລເມ ໄດ້ຂີ່ລົດກາຍ ແລະ ໄດ້ເຫັນປະຕູຖືກໄຟໄໝ້. ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ
ກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ກຳແພງກໍຖືກດຶງອອກ.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກອງກຳລັງຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕື່ມອີກ. ສະຖານທູດ ຝຣັ່ງ ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ