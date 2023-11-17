ເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນຫຼາຍກວ່າ 2,400 ຄົນຖືກສົ່ງໄປຍັງເບລາຣຸສ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານຢູເຄຣນ ໃນປີ 2022 ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ ທີີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລເຢລ.
ການຄົ້ນພົບໂດຍຫ້ອງແລັບຄົ້ນຄວ້າມະນຸດສະທຳ ຂອງສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຢລ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດເທົ່າທີເຄີຍມີມາ ກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ມີການກ່າວຫາຕໍ່ເບລາຣຸສ ໃນການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍພວກເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ.
ລາຍງານພົບວ່າ ເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 17 ປີ ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງຈາກຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຫົວເມືອງ ໃນເຂດຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລເຢລລະບຸວ່າ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນໄດ້ຖືກຂົນໄປຍັງສູນກາງເດັກທີ່ເມືອງດູບຣາວາ ໃນເຂດນະຄອນມິງ ຂອງເບລາຣຸສ ລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາປີ 2022 ຫາພຶດສະພາປີ 2023. ລາຍງານກ່າວວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 390 ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ 12 ແຫ່ງ.
ອີກດ້ານນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງອັງກິດ ທ່ານເດວິດ ຄາເມຣອນໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງທ່າໂອເດຊາ ເພື່ອໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງຢູເຄຣນ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຄາເມຣອນ ແມ່ນຂີດໝາຍເທື່ອທຳອິດ ທີ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອັງກິດໄດ້ຮັບເອົານັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ.
ມັນຍັງເປັນຂີດໝາຍເທື່ອທຳອິດ ທີ່ນັກການທູດຂອງອັງກິດໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງທ່າດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເຮັດສົງຄາມຢູໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານຄາເມຣອນກ່າວວ່າ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຢູເຄຣນ “ແຕ່ສຳຄັນກວ່າໝູ່ໝົດ ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານທະຫານທີ່ພວກທ່ານຕ້ອງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບໃນປີນີ້ ແລະປີໜ້າ ແຕ່ມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກໍຕາມ.”
ການຢ້ຽມຢາມມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນປະເຊີນໜ້າກັບການບໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນໃດໆຮວມທັງການຫັນເຫຄວາມສົນໃຈໄປສູ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ຈະສະໜອງອາວຸດຍຸດທະພັນຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ແລະການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ພວມເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມແກ່ຢູເຄຣນ.
ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນມາຈາກລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ແລະຣອຍເຕີ້.