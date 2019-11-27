ປະຊາຊົນ ປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເດີນຂະບວນໃນທົ່ວເຂດ ເວັສ ແບັ້ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ວັນແຫ່ງຄວາມໂມໂຫ” ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະລັດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບ ຖິ່ນຖານຊາວ ຢິວ.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຈູດກົງລົດ ແລະ ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ທະຫານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ລະເບີດແສງ ທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດ.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຈູດຫຸ່ນຈຳລອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃສ່ຊຸດທຸງຊາດ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄດ້ຍົກປ້າຍທີ່ປະກາດວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນອາຊະຍະກຳສົງຄາມ.
ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການບາດເຈັບສາຫັດ. ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ຈະຫຼວດສອງລູກໄດ້ຖືກຍິງເຂົ້າໃສ່ ອິສຣາແອລ ຈາກເຂດ ກາຊາ. ເຊິ່ງປາກົດວ່າບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເລີກລົ້ມນະໂຍບາຍທີ່ມີມາ 40 ປີຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າຖິ່ນຖານຊາວ ຢິວ ຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດ ເວັສ ແບ້ງ ທີ່ຖືກຍຶດຄອງນັ້ນ “ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍເກົ່າດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ “ປັບປຸງບັນຫາສັນຕິພາບ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລານີ້ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະຂອງເຂດ ເວັສແບັ້ງ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ຄຳຖາມແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບສະບັບສຸດທ້າຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງ “ແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນປະຫວັດສາດ” ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ “ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.”