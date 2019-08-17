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ລາວ

​ບໍ​ລິ​ສັດເ​ອກ​ກະ​ຊົນ ຫຼາຍ​ພັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຍັງບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ ກົດ​​ໝາຍ​ແຮງງ​ານ

ບັນ​ດ​າ​ແຮງງ​ານ​ຢູ່​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົ​ນ​ຈໍ​ານວນຫຼາຍ​ພັນຫົວ​ໜ່ວຍ ຍັງ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ແຮງ
​ງານ ໂດຍ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ໜ້ອຍກວ່າ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍກຳ
​ໜົດ​ເປັນ​ເວ​ລາກວ່າ 1 ປີ ມາ​ແລ້ວ ຊື່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ຈຳ​ນໍ​າ​ມາ
ສະ​ເໜີ​ທ່ານຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ພົງ​ໄຊ​ສັກ ອິນ​ທະ​ລາດ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ແຮງ​ງານ ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ສະ
​ຫ​ວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ ຍອມ​ຮັບ​ວ່​າບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ລາວ ຍັງ​ບໍ່​
ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ແຮງ​ງານ​ ໃນ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​
ຈາກ 900,000 ກີ​ບ​ເປັນ 1,100,000 ກີບ​ຕໍ່​ເດືອນ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ໄດ້
​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຫາກ​ແຕ່ຈາ​ກການ​ເກັບ​ກຳ
​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ 3,000 ກວ່າ​ແຫ່ງ​ພົບ​ວ່າ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ
​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ໜົດ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ພົງ​ໄຊ​ສັກ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ
​ຢັນ​ວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ລົງ​ໄປ​ປະ​ມານ 3,000 ຫົວ​ໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ​ນີ້ ເຮົາ​ກະ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​
ມີ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ ຍັງ​ບໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ລ​ະ​ອຽດ ​ຮູ້​ຢູ່​ວ່າ​ມີ​ແຈ້ງ​ການ​ປັບຂຶ້ນ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​
ຕ່ຳ ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ແຈ້ງ​ການນັ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ເລິກ​
ເຊິ່ງ​ເຖິງ​ຖອງ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ມີ​ລັກສະ​ນະ​ຊັກ​ຊ້າຕາມ
​ກຳ​ໜົດ​ເວ​ລາ​ທີ່ເຮົາ​ກຳ​ໜົດ​ວ່າ​ໃຫ້​ປັບ​ໃນ​ລະ​ຍ​ະ​ເດືອນ 5 ປີ 2018 ມີ​ຫຼາຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​
ກະ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ ແລະ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ແຮງງ​ານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ ສາ​ມາດ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​
ໄດ້​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກຳ​ໜົດ​ໄວ້.”

ທາງ​ດ້ານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້​ນ​ສູງ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ລາວ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​
ຍັງ​ມີ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ ຫຼື (SME) ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ເກີນ
ກວ່າ 20 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ SME ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລາວ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ
​ແຮງ​ງານ ໂດຍ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ໜ້ອຍກວ່າ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ໜົດ ແລະ​ອີງ​
ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ລະ​ບຸ​ວ່າ​ມີ SME ຈຳ​ນວນ 124,830
ລາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຊຶ່ງກໍໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມີ SME ຫຼາຍກວ່າ 25,000 ລາຍ ທີ່​
ຈ່າຍ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ໜົດ ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່
​ຂອງ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ລ​າວ ຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນ​ຄົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາງ​ຄຳ​ຈັນ ພົມ​ແສງ​ສະ​ຫວັນ ຮອງ​ປະ​ທານ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
ສະ​ພາບ​ການ​ໂດຍ​ລວມ​ໃນ​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ມີ​ສະ​ພ​າບ​ການ
​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກຂອງ​ລາ​ວ ເພາະ​ວ່າ​ມີ SME ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ບັນ
​ຫາ​ຂາດ​ທຶນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ SME ທີ່​ໄດ້​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ທຶນ​ຈາກ​ທະ​ນະ​ຄານ​ນັ້ນ​ຖື​ເປັນ​
ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ປັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ
​ທັງ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພ​າບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ໄປ​
ດ້ວ​ຍ​ນັ້ນກໍ​ຄື​ຄວາມ​ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ທີ່​ໄດ້
​ຮຽກ​ຮັບ​ເອົ​າ​ສິນ​ບົນຈາກ​ບັນ​ດາ SME ທີ່​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ລາວ ດັ່ງ​
ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຄຳ​ຈັນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ.

“ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ຜູ້​ຢືມ​ເງິນ​ມາ​ລົງ​ທຶນ ລຸບ​ທຶນ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​
ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ທີ່​ດິນ ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ ນັບ​ທັງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕໍ່​
ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເວົ້າ​ໄດ້ເວົ້າ​ເອົາ ຜ່ານ​ຫຼາຍ​ຂອດ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ
​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ຈ່າຍ ກາຍ​ເປັນ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​
ກິດ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຫລຸດ​ລະ​ດັບ​ລົງ​ຈາກ 141 ລົງ​ມາ​ເປັນ 151 ໃນ 190 ປະ​ເທດ​
ໃນ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ບໍ່​ດີ​ເລີຍ.”

ສ່ວນ​ທ່ານບຸນ​ປອນ ບຸດ​ຕະ​ນະ​ວົງ ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
ບັນ​ດາ SME ໃນ​ລາວ​ມີ​ສັດ​ສ່ວນ​ຄິດ​ເປັນ​ເຖິງ 97 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທັງ
​ໝົດ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄິ​ດ​ເປັນ 16 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ
ພາຍ​ໃນ​ລາວ ແລະມີ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ເຖິງ 63 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ການ​ຈ້າງງ​ານ​ທັງ​ໝົດ​ອີກ​ດ້ວຍ
ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສ​າ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ໄດ້​
ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ລ​ະ​ຍະ​ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ​ກັບ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິພາບ ໂດຍ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ມີ
SME ພຽງ 12 ເປີ​ເຊັນ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະ
​ນາ​ສິ​ນ​ຄ້າ ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ ສ່ວນ 88 ເປີ​ເຊັນ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ທຶນ​ແຕ່​ຢ່າງ​
ໃດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ສົ່​ງ​ເສີມ SME ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ທາງ​ດ້ານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂ​ລກ​ປະ​ຈຳ​ລາວ ກໍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ໄດ້
​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ SME ໃນລາວ ມູນ​ຄ່າ​ລ​ວມ 20 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະ​ຫະ​
ລັດ ໃນຊ່ວງ​ປີ 2014-2019 ແຕ່​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ໃຫ້ SME ພຽງ 42
ລາຍ ທີ່​ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ພຽງ 4 ລ້ານ 4 ແສນ​ໂດ​ລາສະ​ຫະ​ລັດ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
​ນີ້ ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນພາກ​ສ່ວນ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ວົງ​ການ
​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລ​າ​ວ​ເອງ.

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