ສິບ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 16 ຄົນ ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄຕ້​ຝຸ່ນ ເລ​ຄິ​ມາ

​ພັດ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້.

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​.

​ຖ້ຽວ​ບິນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຖ້ຽວ​ ແລະ​ລົດ​ໄຟ​ຫຼາ​ຍ​ສິບ​ຖ້ຽວ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ ເພາະ​ວ່າ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ເລ​

ຄິ​ມາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດນ້ຳ​ຖ້ວມ. ສວນ​ຫລິ້ນ ​ດິ​ສ​ນີ​ແລນ​ ທີ່ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄ​ຮ້ ໄດ້​ປິດ.

ຫ້ອງ​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຈີນ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ເຕື​ອນ ສີນ້ຳ​ໝາກ​ກ້ຽງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ

​ມື້​ນີ້ ​ສຳ​ລັບ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ເລ​ຄິ​ມາ ທີ່​ຫລຸດ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ເຕືອນ​ສີ​ແດງ ທີ່​ບອກ​ເຖິງ​ການ​ເຕືອນ

​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້.

ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ເລ​ຄິ​ມາ​ຍັງ​ມີລົມ​ແຮງສຸດ ເຖິງ 187 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວ​ໂມງ. ​



Thirteen people are dead and 16 are missing as Typhoon Lekima made landfall in eastern China Saturday.



China's state media say a million people have been evacuated.



Hundreds of flights and dozens of trains have been canceled because of Lekima's deluge. Shanghai Disneyland was closed.



China's weather service issued an orange alert Saturday for Lekima, a step down from the red alert, the service's highest, on Friday.



Lekima remains powerful with maximum winds of 187 kilometers per hour.