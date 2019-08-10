ສິບສາມຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 16 ຄົນ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຝຸ່ນ ເລຄິມາ
ພັດຂຶ້ນຝັ່ງທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດຈີນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ກ່າວວ່າ ນຶ່ງລ້ານຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ.
ຖ້ຽວບິນຫຼາຍຮ້ອຍຖ້ຽວ ແລະລົດໄຟຫຼາຍສິບຖ້ຽວໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ເພາະວ່າໄຕ້ຝຸ່ນເລ
ຄິມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ. ສວນຫລິ້ນ ດິສນີແລນ ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໄດ້ປິດ.
ຫ້ອງການພະຍາກອນອາກາດຂອງຈີນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນ ສີນ້ຳໝາກກ້ຽງ ໃນວັນເສົາ
ມື້ນີ້ ສຳລັບໄຕ້ຝຸ່ນເລຄິມາ ທີ່ຫລຸດລົງມາຈາກການເຕືອນສີແດງ ທີ່ບອກເຖິງການເຕືອນ
ລະດັບສູງສຸດ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ໄຕ້ຝຸ່ນເລຄິມາຍັງມີລົມແຮງສຸດ ເຖິງ 187 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
Thirteen people are dead and 16 are missing as Typhoon Lekima made landfall in eastern China Saturday.
China's state media say a million people have been evacuated.
Hundreds of flights and dozens of trains have been canceled because of Lekima's deluge. Shanghai Disneyland was closed.
China's weather service issued an orange alert Saturday for Lekima, a step down from the red alert, the service's highest, on Friday.
Lekima remains powerful with maximum winds of 187 kilometers per hour.