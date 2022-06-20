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ວັນຈັນ, 20 ມິຖຸນາ 2022
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​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ​ສາມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້​ຈີນ​ ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ ສ​ຫ​ລ & ຍີ່​ປຸ່ນ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດປາ​ຊີ​ຟິກຕາ​ເວັນ​ຕົກ, ອີງ​ຕາມ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ

ພາບ​ຖ່ານ​ທາງ​ດາວ​ທຽມ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງPlanet Labs PBC ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການກໍ່​ສ້າງກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ປະ​ເພດ 003 ຢູ່​ອູ່​ສ້ອມ​ກຳ​ປັ່ນ Jiangnan ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ, ວັນ​ທີ 8 ພຶດ​ສະ​ພາ 2022.

ບັນ​ດານັກວິ​ເຄາະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຈີນ​ໄດ້​ເປີດຕົວ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ​ສາມ ຊຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ວິທີນຶ່ງ ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ລວມ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກອງທັບ​ເຮືອ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງຂຶ້ນ ແທນ​ທີ່​ຈະແນ​ເປົ້າໃສ່​ສະ​ໜາມ​ລົບໃດໆທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ລັດ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອ​ບິນທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ປະ​ເພດ​ ຫລື Type 003 ​ແລະ​ ມີ​ຊື່ວ່າ​ຝູ​ຈ້ຽນ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ອູ່​ແຫ້ງຂອງມັນ​ຢູ່​ອູ່ສ້ອມກຳ​ປັ່ນ​ຢູ່ນອກ​ນະຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກຜ່ານມາ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້​ເອົາ​ໄປ​ຈອດ​ໄວ້​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອ​ທີ່ຢູ່ໃກ້​ຄຽງກັນ​ນັ້ນ.

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ​ສາມນີ້ ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ຈີນເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມທີ່​ມີ​ພຽງ 16 ປະ​ເທດເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນໂລກ ​ທີ່​ມີ​ສະໜາມ​ບິນທະ​ຫານເທິງ​ທະ​ເລ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່. ຢູ່​ເຂດອ້ອມແອ້ມມະ​ຫ​າ​ສະ​ໝຸດປາຊີຟິກ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກເຮືອ​ບິນ ຫຼື ບໍ່​ກໍກຳລັງພັດທະນາມັນຢູ່.

ພວກ​ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວອີກວ່າ ຈີນ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ຢູ່ ຊຶ່ງກໍ​ຄື ພິສູດໃຫ້ຕົວເອງ ແລະລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຮູ້ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນຂອງ ຕົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ ກັບບັນດາຫນ່ວຍງານທະຫານເກົ່າ, ຖ້າຈຳ​ເປັນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຄູ່ແຂ່ງທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຕາເວັນຕົກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ​ເຂົາ​ເອງຢູ່ໃນທະເລ.

ແຜນ​ທີ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້
ແຜນ​ທີ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້

ກອງທັບ​ເຮືອ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ​ ໄດ້​ຮັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ ຫລຽວ​ໜິງ (Liaoning) ​ໃນ​ປີ 2012. ມັນ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນຂອງ​ອະດີດ​ສະຫະພາບ​ໂຊ​ວຽດ​ທີ່​ຊື້​ຈາກ​ຢູ​ເຄ​ຣນແລ້ວເອົາ​ມາ​ສ້ອມ​ແປງຄືນ​ໃໝ່​ໝົດ. ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ​ປີ 2019, ກອງທັບ​ເຮືອ​ໄດ້​ຮັບ​ກຳ​ປັ່ນຊານ​ດົງ (Shandong), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ທີ 2 ​ແລະເປັນ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານຫລີວ ເປັງ​ຢູ (Liu Pengyu) ​ໂຄສົກ​ສະຖານທູດ​ຈີນ ​ປະຈຳ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ພັດທະນາ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ ແລະ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາມາດໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ​ຂອງ​ໂລກ​ ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ຈີນໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ສາກົນ​ຂອງ​ຕົນ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ຈີນມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະເດີນ​ຕາມ​ເສັ້ນທາງ​ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ ​ໄປ​ຕາມນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນຊາດ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ປ້ອງ​ກັນຕົວ​ເອງ. ການມີກຳ​ປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຢູ່​ໃນ​ຄອບ​ຄອງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງສິ່ງ ນັ້ນແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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