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ວັນພະຫັດ, 19 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຈີນ ສະ​ຫຼຸບການ​ຢ້ຽມ​ຢາມທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກາ​ນຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຈິບ ທ່ານ​ຊາ​ເມ ຊູກ​ຣີ (ຂວາ) ຕ​້ອນ​ຮັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍ​ຈີນ ທ່ານ​ຈິນ ກັງ ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໄຄ​ໂຣ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ 2023.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຈີນ ທ່ານຈິນ ກັງ (Qin Gang) ໄດ້​ສະ​ຫຼຸບ​ການໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໃນ​ອາ​ທິດນີ້ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 5 ປະ​ເທດ ຮວມ​ທັງ ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ກາ​ບົງ ເບ​ນິນ ອັງ​ໂກ​ລາ ແລະ ​ອີ​ຈິບ ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ຈີນ​ບໍ່​ໄດ້​ມອງ​ເບິ່ງວ່າ​ທະ​ວີບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ອິດ​ທິ​ພົນ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ.

ທ່ານຈິນ ຊຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ເຄີຍ​ເປັນ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຈີນ ​ປະ​ຈຳ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອາ​ດິ​ສ ອາ​ບາ​ບາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ ຢຸດ​ແວ່​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ​ຄວນ​ເປັນ​ເວ​ທີ​ໃຫຍ່​ອັນ​ນຶ່ງສຳ​ລັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ບໍ່​ແມ່ນ​ເວ​ທີ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ກັບ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ໃຫ້​ແກ່​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ​ແຕ່​ເສຍ​ປຽບ​ສຳ​ລັບ​ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ມັນ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ແມ່ນ​ກະທັງຕໍ່​ໂລກ​ນຳ​ດ້ວຍ.”

​ມັນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເພ​ນີ ຫຼາຍກວ່າສາມ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ​ ທີ່​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຈີນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ທີ່​ການ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ້​າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ​ສອງນັ້ນ ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາໂດຍ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ນຶ່ງ​ແນວ​ທາງ​ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​

ມາ​ໂດຍ​ຕະ​ຫຼອດນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເປີດ​ໂຕແລະ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຈີນ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ແລະ​ທະ​ເລ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ຕ່າງໆ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ບາງ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ເວ​ລານີ້​ສະ​ຫະ​ລັດ​ພວມ​ໄລ່​ຫຼັງ​ຈີນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ໄປ​ດ້ວຍຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນໂດຍ​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ກຳ​ລັງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຜູ້​ນຳ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ​ໃນ​ຮອບ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທະ​ວີບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ສຳ​ຄັນໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ລໍ​ເຣັນ ຈອນ​ສ໌​ຕັນ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ຈີນ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ກິດ​ຈະ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ມີ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຢູ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃນ​ເວ​ທີ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ເກມ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ຈີນ​ມີ….ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ແມ່ນ​ຊ້າ​ໄປ​ແລ້ວ​ບໍ​ສຳ​ລັບ​ເກມນີ້? ແນ່ນອນ ມັນ​ຊ້າກວ່າ​ຈີນ​ແລ້ວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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