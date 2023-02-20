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ວັນຈັນ, 20 ກຸມພາ 2023
ລາວ

ວັນ​ທີ 21 ກຸມ​ພາ​ ປີນີ້ ແມ່ນ​ວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງ ສັນຍາວຽງຈັນປີ 1973 ຊຶ່ງມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ອີງ​ຕາມ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເວົ້າ

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
ດຣ. Ian Baird ກ່າວຄໍາປາໄສ ເປີດກອງປະຊຸມນາໆຊາດ ລາວສຶກສາ ຄັງທີ 4 ໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2013 (ພາບໂດຍທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະເສນ)

ວັນທີ 21 ກຸມພາກໍ​ຄືມື້​ອື່ນນີ້ກໍ​ແມ່ນ​ວັນຄົບຮອບ 50 ປີແຫ່ງສັນຍາວຽງຈັນ 1973 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາດ ທີ່ເຊັນກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ​ວຽງ​ຈັນ​ກັບ​ຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດ. ​ເມື່ອ​ຫວນ​ຄືນ​ຄຶດເຖິງ 50 ປີ​ກ່ອນນີ້ ​ແນ່​ນອນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ຝ່າຍ ກໍອາດຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນຫລາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັນ​ຍາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ນັກປະ​ຫວັດ​ສາດ, ພູມ​ມີ​ສາດ ແລະ​ສັງ​ຄົມສາດ ​ກໍ​ໃຫ້​ຄຳ​ຄິດເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ມີຄວາມ​ໝາຍສຳ​ຄັນ​ໃນທາງ​ປະຫວັດສາດສຳ​ລັບ​ຄົນ​ລາວ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ແຫ່ງໃດກໍ​ຕາມເພາະ​ມັນໄດ້ນໍາໄປສູ່ການ​ສະ​ຫງົບ​ເສິກ ​ດັ່ງ​ທີ່​ດຣ. ອຽນ ແບດ, ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ​ສອນ ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ໃນ​ເມືອງ​ເມ​ດິ​ສັນ ແລະຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ລາວ​ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

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ສຽງ ດ​ຣ. ອຽນ ແບດ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັນ​ຍາ​ວຽງ​ຈັນ ປີ 1973
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສັນ​ຍາ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ແມ່ນ​ເຊັນ​ກັນໃນ​ເວ​ລາເກືອບ 1 ເດືອນຫລັງ​ຈາກ​ສັນ​ຍາ​ປາ​ຣີ "ເພື່ອ​ສະ​ຫງົບ​ເສິກ ແລະຟື້​ນ​ຟູ​ສັນ​ຕິ​ພາບ"​ ທີ່​ເຊັນ​ກັນລະ​ຫວ່າງ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃຕ້ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ກັບ​ຫວຽດ​ກົງ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ​ເໜືອ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27, ມັງ​ກອນ 1973. ທັງ​ສອງ​ສັນ​ຍານີ້​ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ເພາະ​ໃນສັນ​ຍາ​ປາ​ຣີ ແມ່ນ​ສະ​ຫະ​ລັດເຫັນ​ດີ​ຖອນ​ທະ​ຫານອອກພາຍ​ໃນ 60 ວັນ​ຫລັງ​ຈາກ​ສັນ​ຍາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ ແລະ​ມາດ​ຕາ 20 ຂອງ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ບັບ​ນີ້ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ລາວ ຊຶ່ງໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ສົງ​ຄາມໃນ​ຫວຽດນາມ ແລະ​ ສົງ​ຄາມ​ລັບ​ຢູ່​ໃນ​ລາວສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ.

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