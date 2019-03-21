ຜູ້ນຳກອງທັບໄທ ທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ກຳລັງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຄ້ຳ
ປະກັນວ່າ ໜ້າທີ່ການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາໄວ້ ແບບບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ໃນການປ່ອນບັດເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນ
ຕົ້ນມາ ໃນວັນອາທິດຈະມານີ້.
ທ່ານປຣະຍຸດ ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານຊະນະ ພວກປ່ອນບັດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດ
ຂອງທ່ານທີ່ນຳພາໂດຍພວກທະຫານ ກັບຄືນໄປສູ່ “ປະຊາທິປະໄຕ.”
ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງທ່ານປຣະຍຸດຍັງແມ່ນຄອບຄົວຊິນນະວັດທີ່ລີ້ໄພຢູ່ນອກ ປະ
ເທດ ແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ທ່ານສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ພັກຕ່າງໆສະໜັບສະໜູນ ການນຳພາ
ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຊອບທຳນັ້ນ ໄດ້ຫຼືບໍ່.
ຍັງມີຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ນາຍພົນປຣະຍຸດ ຈະກັບຄືນໄປເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼືບໍ່.
ລັດຖະທຳມະນູນທີ່ເອື້ອອຳນວຍມອບອຳນາດໃຫ້ທະຫານແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍ
ກ່າວວ່າ ການປະກອບລັດຖະບານພົນລະເຮືອນນັ້ນ ຈະໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ບັນດາພັກຝ່າຍ
ຄ້ານ ທີ່ໄດ້ຖືກກີດກັນມາໄດ້ຫ້າປີ ໃນການປົກຄອງໂດຍທະຫານຢ່າງເຂັ້ມງວດນັ້ນ.
ດັ່ງທີ່ຫ້ອງການສະພາການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ
ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ “ເບິ່ງຄືວ່າຣາຊະອານາຈັກນີ້ຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງ
ການເມືອງ ບໍ່ວ່າຜົນການເລືອກຕັ້ງຈະອອກມາແບບໃດ.”
ສະພາດັ່ງກ່າວເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ “ແທນທີ່ ປະເທດໄທເບິ່ງຄືວ່າ ມີຈຸດໝາຍໄປສູ່ການເມືອງ
ທີ່ບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ເຖິງແມ່ນ ວ່າຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງດັ່ງກ່າວ ອາດມາໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ.”
ປະຊາຊົນໄທປະມານ 52 ລ້ານ ຈະພາກັນປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເພື່ອເລືອກເອົາ
500 ບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາຕ່ຳ. 350 ບ່ອນນັ່ງຈະຖືກເລືອກໂດຍກົງ ແລະ 150 ບ່ອນ
ນັ່ງຈະຖືກມອບໃຫ້ ອີງຕາມຄວາມນິຍົມຂອງພັກ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ 250
ບ່ອນນັ່ງ ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງທັງໝົດໂດຍກອງທັບ.
ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປຣະຍຸດ ແລະພັກພະລັງປະຊາຣັດ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປ ຈະຖືກເລືອກໂດຍທັງສອງສະພາ ເຖິງແມ່ນທ່ານຕ້ອງ
ການຄະແນນໜ້ອຍດຽວ ພຽງແຕ່ 126 ບ່ອນນັ່ງ ເພື່ອຮັກສາອຳນາດໄວ້ ໃນຄະນະ
ທີ່ພັກການເມືອງອື່ນໆ ຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 376 ບ່ອນນັ່ງ.
ທ່ານທິຕິພົລ ພັກດີວານິດ ຫົວໜ້າອາຈານສອນລັດຖະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸ
ບົນຣາດຊະທານີ ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ຄືບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານອື່ນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ພຽງພໍ ເພື່ອເລືອກເອົານາຍົກຂອງຕົນເອງ.
“ມັນຈະເປັນການຍາກຫຼາຍ ເພາະວ່າລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່
ທ່ານປຣະຍຸດຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອຮັກສາອຳນາດໂດຍການໃຫ້ອຳນາດແກ່ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ.
ເພາະສະນັ້ນ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ?
ທ່ານກ່າວວ່າ “ບໍ່ພຽງແຕ່ສະພາຕ່ຳຂອງລັດຖະສະພາ ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ສູງຈະຍັງມີຫຍັງຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຈະມີຄວາມເຫັນໃນການເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີເທື່ອນີ້.”
ຈະມີພັກການເມືອງຕ່າງໆ ເກືອບ 80 ພັກ ສົ່ງຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 2,700
ຄົນເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງ. ພັກພະລັງປະຊາຊາດຍັງມີທາງເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າ
ຮ່ວມກັບພັກຮວມພະລັງປະຊາທິປະໄຕໄທ ແລະພັກປະຊາຊົນປະຕິຮູບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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