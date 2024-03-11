ໄທ ກຳລັງກຽມຈະຍົກເລີກການຫ້າມ ບໍລິການຮັບຈ້າງຖືພາແທນ

ແຜນການຂອງປະເທດໄທ ທີ່ຈະຟື້ນຟູການຮັບຈ້າງຖືພາແທນ ຫຼື ອຸ້ມບຸນ ທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມມາເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດ ຫລັງຈາກມີເລື້ອງນອງນັນອັບປະໂຫຍດຫຼາຍກໍລະນີຫຼາຍຄັ້ງ, ກຳລັງຟື້ນຟູຄວາມຢ້ານກົວເກົ່າໆ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກຈ້າງໃຫ້ຖືພາເດັກນ້ອຍເລົ່ານັ້ນ.
“ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ,” ທ່ານ ນາງ ສຸນວານີ ໂດລາ (Sunwanee Dolah), ຊຶ່ງເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບບັນດາກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ແລະສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ກ່າວ.
ທ່ານ ນາງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ບາງຄັ້ງ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ອາດຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ຫຼືຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ສະໜອງການບໍລິການ ຖ້າການຮັບຈ້າງຖືພາແທນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມກົດໝາຍ”.
ທ່ານ ສຸຣະ ວິເສດສັກ, ຫົວໜ້າກົມສະໜັບສະໜູນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ປະກາດແຜນການໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອກຳນົດການຮັບຈ້າງຖືພາແທນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສຳລັບຄູ່ຮັກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທ່າມກາງແຜນການປະຕິຮູບ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການຕ່າວປີ້ນອັດຕາການເກີດທີ່ຫຼຸດລົງຂອງປະເທດ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານໄທໃນເດືອນນີ້. ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະລັດຖະບານ, ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ.
ຖ້າໄດ້ຖືກປະກາດຮັບຮອງເອົາ, ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມການຮັບຈ້າງຖືພາແທນ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີ 2015 ຫຼັງຈາກມີກໍລະນີທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການໂຕ້ຖຽງກັນ.
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