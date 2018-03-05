ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນໄທ ຈະລົງທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ
ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ນັກອະນຸລັກລະບຸວ່າ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນ
ລາວບໍ່ມີສິດເສລີພາບໃນການຄັດຄ້ານແຜນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຂອງລັດ
ຖະບານລາວ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງໄທລາຍງານວ່າໃນຊ່ວງປີ 2014-2017 ຜ່ານມາວ່າບໍລິ
ສັດເອກະຊົນໄທໄດ້ລົງທຶນໃນລາວຈໍານວນ 752 ໂຄງການ ໂດຍມີມູນຄ່າລວມ
ທັງໝົດ 4,495 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເປັນອັນດັບທີ 3 ຮອງຈາກຈີນ ແລະຫວຽດນາມ.
ພາກທຸລະກິດທີ່ບັນດາບໍລິສັດໄທໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນການເຂົ້າມາ
ລົງທຶນທີ່ລາວນັ້ນກໍຄື ພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍມີເຖິງ 10 ກຸ່ມ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນໄທ ທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ເຊັ່ນກຸ່ມບ້ານປູ, ກຸ່ມ
MDX, ກຸ່ມ ITAL-THAI, ກຸ່ມ ຊໍ ການຊ່າງ, ກຸ່ມຣາຊະບູລີ, ກຸ່ມ Bangkok
Express, ກຸ່ມສະຫະວິຣິຍາ, ກຸ່ມ Nice Engineering, ກຸ່ມບໍລິສັດ MHW ແລະ
ກຸ່ມ HHTC ຕາມລໍາດັບ.
ທາງດ້ານ ທ່ານໄກຣສັກ ຊຸນຫະວັນ ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິທາງການ
ເມືອງໃນໄທໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ບັນດານັກທຸລະກິດໃນປະເທດໄທ ໄດ້ພາກັນຫັນປ່ຽນ
ການລົງທຶນຈາກໄທໄປໃນປະເທດເພື່ອບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້. ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ
ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນໄທນັ້ນ ຖືກຄັດຄ້ານຈາກປະຊາຊົນໄທ ຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດໃນໄທພາກັນຫັນໄປລົງທຶນໃນລາວ
ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ເປັນຢ່າງດີ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນລາວກໍບໍ່ມີສິດ-ບໍ່ມີສຽງ ທີ່ຈະສະແດງການຄັດຄ້ານ
ໂຄງການ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານໄກຣສັກ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ:
“ປະຊາກອນໄທ ຮຽນຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບສິດຂອງຕົນເອງ ແລ້ວກບໍ່ນຸຍາດໃຫ້ Mega
Project ເກີດຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ການລົງທຶນນີ້ ມັກຈະໄປລໍົງທຶນໃນປະເທດອື່ນໆ
ທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ມີສິດທິ ແລະ ເປັນຜະເດັດການ ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກ
ຕໍ່ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ປະຊາກອນຂອງຕົວເອງເລີຍ ທີ່ຊັດເຈນ ກໍຄືໃນກໍລະນີຂອງລາວ.”
ທ່ານຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຖິງ 100 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕັ້ງລວມ ຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້
67,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ/ປີ ໂດຍໃນນີ້ ແບ່ງເປັນແຫລ່ງຜິລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່
ມີຢູ່ແລ້ວ 46 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6,444 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟ
ຟ້າໄດ້ເຖິງ 35,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ 54 ໂຄງການມີກຳລັງຕິດ
ຕັ້ງລວມ 6,618 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 32,000 ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2020-2021 ເປັນ
ຢ່າງຊ້າ.
ທັງນີ້ ໂດຍທາງການລາວ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັນກັບບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການ
ພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປແລ້ວ 357 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 26,147
ເມກາວັດ ທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ລວມກັນເຖິງ 115,118 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ພາຍໃຕ້
ເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ ໃນກຸ່ມອາ
ຊຽນ ກໍຄືການເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ (Battery of ASEAN) ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ.
ທ່ານຄໍາມະນີ ຢືນຢັນອີກດ້ວຍວ່າ ບໍລິສັດຈີນ ໄດ້ລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ມີ 9 ໂຄງການທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ ກໍຄືເຂື່ອນນ້ຳລີກ 1, 2, ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 5, ເຂື່ອນ້ຳງຽບ 2, ເຂື່ອນນ້ຳອູ 2, 5 ແລະ 6 ເຂື່ອນນ້ຳມັງ 1, ເຂື່ອນນ້ຳໄຜ່ ແລະເຂື່ອນນ້ຳແບ່ງ ທັງຍັງມີອີກ
10 ກວ່າໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະຈະແລ້ວສຳເລັດພາຍໃນປີ 2020. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ລະບົບສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດ 230 ກິໂລໂວນ (KV)
ແລະ 500 ກິໂລໂວນ ຈຳນວນ 8 ໂຄງການ ອີກດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ມີການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ 3 ຝ່າຍວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍ ແລະການສົ່ງ
ກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດກອງປະຊຸມ
ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35 ຢູ່ກຸງມະນີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ ເມື່ອທ້າຍ
ເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການຕົກລົງໃນຄັ້ງນີ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະຂາຍ
ກະແສໄຟຟ້າໃນປະລິມານເບື້ອງຕົ້ນ 100 ເມກາວັດ ໃຫ້ກັບທາງການມາເລເຊຍ ດ້ວຍ
ການສົ່ງຜ່ານລະບົບ ໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນປະເທດໄທ ນັບຈາກວັນທີ 1
ສິງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວຍັງໄດ້ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ
ໄປຂາຍໃຫ້ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະມຽນມາ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍນັ້ນ
ຈຶ່ງເປັນບາດກ້າວສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາ ລາວ ໄປສູ່ການເປັນຜູ້ສົ່ງອອກພະລັງງານ
ໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ (Battery of ASEAN) ໃນອະນາຄົດ.
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