ທ.ນ. ຍິ່ງລັກ ຫລົບໜີໄປ ດູບາຍ ກ່ອນໜ້າການຕັດສິນຄະດີ

ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ໄດ້ຫລົບໜີ
ໄປ Dubai ກ່ອນໜ້າການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນຄະດີປ່ອຍປະລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່.
ທ່ານນາງຍິ່ງລັກຢູ່ໃສແທ້ນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ແຕ່ລາຍງານຈາກ
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເວົ້າວ່າສະມາຊິກພັກເພື່ອໄທຂອງທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງ
ໄດ້ເດີນທາງໂດຍທາງລົດໄປກຳປູເຈຍ ແລ້ວກໍບິນໄປຈາກທີ່ນັ້ນໄປຍັງ Dubai ເພື່ອ
ໄປຫາອ້າຍຂອງທ່ານນາງ ຄືທ່ານທັກສິນ ຊິນນະວັດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກ
ຄົນໜຶ່ງທີ່ລີ້ໄພ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະກໍຖືກໂຄ່ນລົ້ມລົງໂດຍການລັດຖະປະຫານ
ຂອງທະຫານ.
ທ່ານນາງຍິ່ງລັກໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບໂຄງການການຊ່ວຍ
ເຫລືອເຂົ້າແກ່ພວກຊາວນາ ທີ່ເປັນໂຄງການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ລັດຖະບານ
ຫລາຍພັນລ້ານໂດລານັ້ນ. ທ່ານນາງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.
ສານສູງສຸດປະເທດໄທໄດ້ອອກໝາຍຈັບທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານນາງບໍ່ໄປ
ປາກົດໂຕຢູ່ສານເພື່ອຟັງການຕັດສິນ. ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງກ່າວວ່າ
ທ່ານນາງບໍ່ສະບາຍໜັກຈຶ່ງບໍ່ໄປສານໄດ້.
ສານໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ວ່າເປັນມື້ທໍາການຕັດສິນ
ຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ຄໍາຖະແຫລງການຂອງສານສູງສຸດໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄິດວ່າໂຈດກຳລັງ
ໄປລີ້ ຫລືໄດ້ຫລົບໜີໄປແລ້ວ”.
ທ່ານນາຍົກປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານທີ່ໄດ້ໂຄນລົ້ມລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານນາງຍິ່ງລັກລົງໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນປີ 2014 ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ນະຄອນ
ບາງກອກ ວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູຈັກວ່າດຽວນີ້ທ່ານນາງຢູ່ໃສ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານກໍກໍາລັງ
ຊອກຫາທ່ານນາງຢູ່.
ໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກມື້ນີ້ ສານບາງກອກແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ອະດີດລັດຖະມົນ
ຕີ ກະຊວງການຄ້າໄທ ໃຫ້ຖືກຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 42 ປີ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອດ້ານເຂົ້າ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນນັ້ນ. ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າໄທ
ກໍຖືກ ຕັດສິນໃຫ້ຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 36 ປີ ທີ່ໄດ້ເຮັດບົດບາດໃນການປອມແປງຢູ່ໃນການ
ຂາຍ ເຂົ້າຂອງລັດຖະບານໃຫ້ລັດຖະບານຈີນ.
ການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ່ພວກຊາວນາຢູ່ໃນໄລ
ຍະການເລືອກຕັ້ງປີ 2011 ນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພັກຂອງທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊະນະການລົງ
ຄະແນນສຽງ.
ພວກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນ ເປັນວິທີການຊື້ຄະແນນສຽງທີ່ມີປະສິດ
ທິຜົນດີໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຍິນດີກັບການຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງ
ກ່າວ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະດີທີ່ມີຕໍ່ທ່ານນາງແມ່ນເປັນເລື່ອງການເມືອງ.
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