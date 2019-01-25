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ໄທປະ​ກາດ ຈະ​ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນທ້າຍ​ເດືອນ​ມີ​ນານີ້

ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ​ນັກສຶກ​ສາ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລພາ​ກັນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຢູ່​ໃນ​ບາງກອກໃນ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ 2019 ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ມີ​ການ​ເລ​ືອກຕັ້ງຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂຶ້ນ ນັບ​ແຕ່ທະ​ຫານ​ໄດ້​ຍຶດ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ການ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ ​ປີ 2014 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ

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ເກືອບ 5 ປີ​ມາແລ້ວ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຝ່າຍ​ທະ​ຫານ​ໄດ້ຂຶ້ນ​ມາ​ກຳ​ອຳ​ນາດ ດ້ວຍ​ການເຮັດລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ທີ່​ສຸດໄທກໍ​ປະ​ກາດ​ວັນທີ່ຈະຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມີ​ນາຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ມັນ​ມາ​ກັບ​ການຕໍ່​ຕ້ານ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ຕໍ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສິດເສ​ລີ​ພາບ​ໃນການ​ປາກ​ເວົ້າ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ​ນັກ​ສິນ​ລະ​ປິນ ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່ການ​ຖືກນາບ​ຂູ່​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ວ່າ ຈະ​ຖືກ​ຄຸກ ໃນ​ການ​ຮ້ອງຂໍ​ແບບ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​ວ່າ ​ໃຫ້​ຈັດການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂຶ້ນ.

​ປະ​ທານກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ໄທ, ທ່ານ ອິດ​ທິ​ພອນ ບຸນ​ປ​ຣະ​ຈົງ (Ittiporn Boonpracong) ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງນີ້ ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ "ນັ້ນ​ຄື​ວັນ​ທີ ທີ່​ມີ​ຄວາມຍືດຍຸ່ນ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ແລະ​ໜ້າ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ. ນັ້ນ​ຄື​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເລືອກ​ເອົ​າວັນ​ນັ້ນ."

ຂໍ້ຄວາມທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂຽນ​ລົງ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໄວ ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຍຸ​ຕິ​ລົງ ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເອົາໃນ​ວັນ​ທີ 19 ມັງ​ກອນ 2019 ທີ່​ບາງກອກ
ຂໍ້ຄວາມທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂຽນ​ລົງ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໄວ ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຍຸ​ຕິ​ລົງ ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເອົາໃນ​ວັນ​ທີ 19 ມັງ​ກອນ 2019 ທີ່​ບາງກອກ

​ຄວາມບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ເມື່ອບໍ່​ນານ​ມານີ້ວ່າ ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ດົນ​ນານນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ເລື່ອນ​ໄປເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 6 ແລ້ວ ຍ້ອນ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ວັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ອາດ​ຈະຂັດ​ກັນ​ກັບ​ພິ​ທີ​ຣາ​ຊາ​ພິ​ເສກ​ຂອງ​ກະ​ສັດ ​ມະ​ຫາ ວາ​ຈີ​ຣະລົງ​ກອນ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພານີ້.

ເບິ່​ງ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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ຂໍ້​ແກ້​ຕົວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ງຶນ​ງົງ​ຢູ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວ່າ ການ​ເລື່ອນ​ວັນເລືອກ​ຕັ້ງອອກໄປ ມັນ​ກໍ​ຍິ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຍັບ​ເຂົ້າ​ໄປໃກ້ກັບການ​ທີ່​ຈະ​ຂັດ​ກັບ​ວັນ​ຈັດພິ​ທີ​ຣາ​ຊາ​ພິ​ເສກ​ ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ກຸ່ມ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ຣາ​ຊາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ໄດ້​ທຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່ນອກ​ຫ້ອງ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ໂດຍ​ກົງ​ເລີຍ ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ວັນ​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ວັນ​ຈັດພິ​ທີ​ຣາ​ຊາ​ພິ​ເສກໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ ພາຍ​ຫລັງ​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ວັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ.

ບັນ​ດາ​ພັກ​ທີ່ນ້ອຍກວ່າ ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ສະ​ເພາະ ບັດ​ນີ້ ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ການ​ເມືອງ​ທີ່ມີ​ລັກ​ສະ​ນະຂ້ອນ​ຂ້າງ​ເປີດກວ້າງ ນັບ​ແຕ່​ ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ຜ່ອນ​ຜັນ​ການ​ຫ້າມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທາງ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ຂຶ້ນ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

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