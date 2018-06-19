ປະເທດໄທ ລົງໂທດ ປະຫານຊີວິດ ຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ປະນາມ ການປະຫານຊີວິດ ເທື່ອທຳອິດ ຂອງໄທ ນັບແຕ່ປີ
2009 ເປັນຕົ້ນມາ.
ກົມຄຸ້ມຄອງພວກນັກໂທດຂອງໄທ ກ່າວວ່າ ທ້າວທີຣະສັກ ລອງ ໄວ 26 ປີ ໄດ້ຖືກໂທດ
ສັ່ງໃຫ້ປະຫານຊີວິດດ້ວຍການໃຊ້ຢາສັກເຂົ້າໃສ່ຮ່າງກາຍ ທີ່ຄຸກແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດຊານ
ເມືອງຂອງບາງກອກ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ລາວໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດຍ້ອນການສັງຫານ
ໂຫດໃນປີ 2012 ໂດຍໃຊ້ມີດແທງຜູ້ຊາຍໄວ 17 ປີຄົນນຶ່ງຕາຍ ຍ້ອນຢາກໄດ້ໂທລະສັບ
ມືຖືລາວ.
ກົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການວ່າ ຕົນຫວັງວ່າ ການລົງໂທດປະຫານໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ຈະເປັນການເຕືອນໃຫ້ພວກທີ່ຄິດ ຢາກຈະກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງແບບນີ້
ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍໃດໆນັ້ນ ຄຶດທົບທວນຄືນໃໝ່.
ທ່ານນາງແຄັດເທີຣີນ ເກີສັນ (Katherine Gerson) ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳກັບໃນການປຸກລະດົມ
ຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ທີ່ປະເທດໄທ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນການລະເມີດຕໍ່ສິດ ໃນການມີຊີວິດ ຢ່າງໜ້າເສົ້າໃຈ” ທ່ານນາງເກີສັນໄດ້
ກ່າວຕື່ມວ່າ ປະເທດໄທ “ແມ່ນຕົກໃຈ ຕໍ່ການບໍ່ກະທຳຕາມ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ
ທີ່ຈະລົບລ້າງໂທດປະຫານຊີວິດ...ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເດີນອອກຈາກເສັ້ນ
ທາງ ຂອງການປ່ຽນແປງຈາກການລົງໂທດປະຫານຂອງໂລກ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດໃຫ້ປະເທດ
ໄທ ເປັນປະເທດທີ່ຍົກເລີກໂທດປະຫານ ໃນພາກປະຕິບັດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຍັບໃກ້ເຂົ້າໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນ ໂດຍປາດສະຈາກການປະຫານຊີວິດ ໃນຮອບນຶ່ງທົດສະວັດ ໃນປີ 2019 ນີ້.
ມີພວກນັກໂທດ ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ທີ່ລໍຖ້າການຖືກປະຫານຊີວິດ
ທີ່ຮວມທັງພວກແມ່ຍິງ 94 ຄົນ. ທ້າວທີຣະສັກ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຈັດທີ່ໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ
ດ້ວຍການຊີດຢາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດໄທ ໄດ້ປ່ຽນວິທີການປະຫານ ໃນປີ 2003
ຈາກການຍິງເປົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ