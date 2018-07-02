ນັກດໍານໍ້າໄທ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ຖໍ້າຫລວງ ແຕ່ຍັງ ບໍ່ຮູ້ທິດທາງ ທີ່ຈະຊອກຫາ ເດັກນ້ອຍແລະ ຄູຝຶກ ຂອງພວກເຂົາ

ທີມທະຫານມຸດນໍ້າ ຂອງໜ່ວຍກ້າຕາຍຂອງກອງທັບເຮືອໄທ ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການເລືອກທາງເຂົ້າໄປໃນຍ່ານຂອງຖໍ້າຂອງໄທ ທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມ ຊຶ່ງເດັກໄວໜຸ່ມເຕະບານ
12 ຄົນ ພ້ອມກັບຄູຝຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຂັງຢູ່ໃນຫັ້ນ ເປັນເວລາ 9 ມື້ແລ້ວນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກດໍານໍ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດທາງແຍກ ຢູ່ໃນໝູ່ຖໍ້າຫລວງຢູ່
ໃນແຂວງຊຽງຮາຍ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ເມື່ອພົບວ່າ ທາງເຂົ້າ
ໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງເສັ້ນໄປຄົນລະທິດ. ພວກນັກດໍານໍ້າດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ້ມພາກັນໄປ
ຍັງບ່ອນທີ່ເປັນເນີນສູງ ທີ່ມີຊື່ຫລິ້ນວ່າ "ຫາດຊາຍພັດທະຍາ" ຊຶ່ງເປັນຊື່ຂອງບ່ອນທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນ ແລະຄູຝຶກ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະພາກັນໄປຫລົບຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທີມເຕະບານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ມິຖຸນາຜ່ານມາ, ຕອນທີ່ບໍ່ເຫັນ
ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນບ້ານພາຍຫລັງສິ້ນສຸດການຝຶກຊ້ອມແລ້ວ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ
ເບິ່ງຮ່ອງຮອຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ກໍມີແຕ່ ລົດຖີບ ແລະເສົາມັດຕາໜ່າງໂກນເຕະບານ
ທີ່ປະໄວ້ຢູ່ນອກທາງເຂົ້າປາກຖໍ້າ ແລະລາຍມື ທີ່ຂຽນໃສ່ຝາຂອງຖໍ້າເທົ່ານັ້ນ. ຝົນຕົກໜັກ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມຢ່າງແຮງເປັນເວລາຫລາຍວັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງພວກດໍານໍ້າ ໄປເຖິງທີມດັ່ງກ່າວ ຊັກຊ້າ.
ນັກຊ່ຽວຊານສາກົນຈາກສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ຈີນ ແລະອັງກິດໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອແກ່ການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມຊອກຫາ ແລະກູ້ໄພດັ່ງກ່າວ.
ຍ່ານຖໍ້າຫລວງມັກມີນໍ້າຖ້ວມ ໃນລະດູຝົນຢູ່ໄທ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາໄປຈົນເຖິງ
ເດືອນຕຸລາ.
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