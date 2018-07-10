ພວກເດັກນ້ອຍ ທັງໝົດ 12 ຄົນ ແລະ ຄູຝຶກ ໄດ້ຖືກຊ່ອຍ ອອກມາຈາກຖ້ຳ ແລ້ວ

ພວກນັກເຕະບານເດັກ ທັງ 12 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍຄູຝຶກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຊ່ອຍອອກມາຈາກ
ຖ້ຳ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງໄທ ມາດົນກວ່າ 2 ອາທິດແລ້ວນັ້ນ ອີງຕາມ
ໜ່ວຍກູ້ໄພເນວີຊີລ ຂອງໄທ.
ການລົງຂ່າວທາງເຟສບຸກ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເດັກນ້ອຍທັງ 12 ຄົນ ແລະຄູຝຶກໄດ້ຖືກຊ່ອຍ
ອອກມາຈາກຖ້ຳແລ້ວ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ທັງໝົດແມ່ນປອດໄພດີ ແລະໄດ້ລົງທ້າຍ ວ່າ
“ຮູຢາ.”
ການກູ້ໄພໃນມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນເປັນມື້ທີ 3 ລຽນຕິດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອທີສາມ
ເພື່ອຊ່ອຍເອົາພວກນັກເຕະບານເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ແລະຄູຝຶກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຕົກຄ້າງ
ຢູ່ໃນຖ້ຳຫຼວງ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ. ມີພວກເດັກ ນ້ອຍ 4 ຄົນໄດ້ຖືກຊ່ອຍອອກມາ
ໃນມື້ວັນອາທິດ ແລະ 4 ຄົນ ໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ໄດ້ຖືກຊ່ອຍນຳພາອອກມາຈາກຖ້ຳຫຼວງ
ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທ ທ່ານເຈດສະດາ ໂຊກດຳຣົງສຶກ ກ່າວຕໍ່
ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 8 ຄົນ ທີ່ຖືກ
ຊ່ອຍອອກມາແລ້ວນັ້ນ ມີອາການຕິດເຊື້ອຢູ່ປອດ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ທັງໝົດແມ່ນມີ
ສຸຂະພາບແລະຈິດໃຈເຂັ້ມ ແຂງດີ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາຈາກ ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີ “ພູມຕ້ານ
ທານສູງ” ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າເປັນນັກເຕະບານ.
ທ່ານເຈດສະດາກ່າວວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ຖືກຫ້າມຢ້ຽມໂດຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີທ່າທາງ ວ່າ
ອາດຈະໄດ້ຢູ່ໂຮງໝໍຢ່າງນ້ອຍນຶ່ງອາທິດ.
ການພະຍາຍາມຊ່ອຍເອົາພວກເດັກນ້ອຍອອກມາໃນມື້ວານນີ້ ໃຊ້ເວລາ 9 ຊົ່ວໂມງ ຄື
2 ຊົ່ວໂມງໜ້ອຍກວ່າ ການພະຍາຍາມເທື່ອທຳອິດ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພວກກູ້ໄພ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ພວກເຂົາ ສາມາດຊ່ອຍເອົາ
ພວກເຕະບານເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ພ້ອມດ້ວຍຄູຝຶກອາຍຸ 25 ປີ ອອກມາໄດ້ຢ່າງ
ປອດໄພ.
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