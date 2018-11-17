ມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນຂອງໄທ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຈະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 15 ເປີເຊັນ
ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກຂອງລາວໄປຈີນ ຍັງຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ເພາະຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍ
ງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານອະດຸນ ໂຊດນິສາກອນ ອະທິບໍດີກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າຂອງ
ໄທຖະແຫຼງວ່າ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງໄທກັບລາວ ມຽນມາ ກຳກຳປູເຈຍ ຫວຽດ
ນາມ ມາເລເຊຍ ສິງກະໂປ ແລະແຂວງຢູນານຂອງຈີນໃນປີ 2017 ຜ່ານມາມີມູນຄ່າ
ລວມ 1.32 ລ້ານ ລ້ານບາດ ຫຼື 40,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສ່ວນໄລຍະ 7 ເດືອນ
ຂອງປີ 2018 ນີ້ ກໍປາກົດວ່າການຄ້າຊາຍແດນຂອງໄທກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານດັ່ງກ່າວ
ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 8 ແສນລ້ານບາດ ຫຼືເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລະຍະດຽວກັນໃນປີ 2017
ຄຶດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.14 ເປີເຊັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ການຄ້າຊາຍແດນຂອງໄທໃນ
ຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້ຈະມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 1.5 ລ້ານ ລ້ານບາດ ຫຼື 45,455 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ດັ່ງທີທ່ານອະດຸນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ :
“ຄ້າຊາຍແດນປີທີ່ແລ້ວ ມູນຄ່າຢູ່ທີ່ 1.32 ລ້ານ ລ້ານບາດ ນີ້ຄືສາເຫດທີ່ເຮົາເບິ່ງ
ຈາກແນວໂນ້ມຕ່າງໆ ຄວນໜ້າຈະເປັນອັນນີ້ ເຮົາເລີຍໄດ້ຕັ້ງກຳໜົດເປົ້າໝາຍວ່າ
ໃນປີ 2561 ຫຼື 2018 ທັງປີນີ້ໜ້າຈະເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ອີກ 15 ເປີເຊັນ ມູນຄ່າຢູ່ທີ່ 1.5
ລ້ານ ລ້ານບາດ.”
ໂດຍການຄ້າລະຫວ່າງໄທກັບລາວ ໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນສິງຫາ 2018 ນີ້
ມີມູນຄ່າລວມ 144,223.46 ລ້ານບາດ ຫຼື 4,376 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ
ລະຍະດຽວໃນປີ 2017 ຄຶດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍ 5.71 ເປີ ເຊັນ ໃນນີ້ກໍເປັນການນຳສິນ
ຄ້າໄທເຂົ້າມາລາວ 89,838.83 ລ້ານບາດ ແລະລາວສົ່ງສິນຄ້າໄປໄທ 54,384.63
ລ້ານບາດ ເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ໃນມູນຄ່າ 35,454.2 ລ້ານບາດ ຫາກ
ແຕ່ກໍເປັນສະພາວະການຂາດດຸນການຄ້າ ທີ່ຫລຸດລົງເຖິງ 9.68 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລະ
ຍະດຽວກັນໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທັງນີ້ໂດຍສິນຄ້າທີ່ລາວນຳເຂົ້າຈາກໄທຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ສິນຄ້າອຸບປະໂພກບໍລະໂພກ\
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະສິນຄ້າກະສິກຳແປຮູບຕາມລະດັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອຸບ
ປະໂພກບໍລິໂພກນັ້ນຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທຫຼາຍ
ທີ່ສຸດ ເພາະການຜະລິດສິນຄ້າໃນລາວຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເປັນຈິງ
ທັງຍັງມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແຕ່ກັບມີລາຄາສູງກວ່າສິນຄ້າໄທດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນລາວພາ
ກັນນິຍົມໃຊ້ສິນຄ້າໄທຫຼາກວ່າສິນຄ້າລາວ.
ທາງດ້ານທ່ານສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກວິຊາການອາວຸໂສດ້ານເສດຖະກິດຂອງທະ
ນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ສຳນັກງານປະຈຳ ສປປ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຂາດ
ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຕົກຕ່ຳລົງຂອງ
ຄ່າເງິນກີບ ແລະອັດຕາເງິນເຟິ້ທີ່ປັບໂຕສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງ
ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ
ເພາະວ່າການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າຂອງລາວໃນປີ 2018 ທີ່ຄາດວ່າ
ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 8 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ກໍຈະມີສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການຫລຸດ
ຜ່ອນການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໃຫ້ເບົາບາງລົງໄດ້ໃນປີນີ້ ແຕ່ວ່າ
ດ້ວຍເຫດເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງດຳເນີນການ
ກວດກາເຂື່ອນ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງອອກ
ກະແສໄຟຟ້າຂອງລາວໃນປີ 2019 ຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນການຄວບຄຸມການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃຫ້ບໍ່ເກີນ
4,978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 5,015 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້ ໂດຍປະເທດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນການສົ່ງ
ອອກຂອງລາວກໍຄືຈີນ ຊຶ່ງເຄີຍມີມູນຄາການຄ້າກັບລາວ 3,614 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ໃນປີ 2014 ແຕ່ກໍຫລຸດລົງຢາງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີມູນຄ່າລວມພຽງ 2,047 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2017 ແຕ່ລັດຖະບານລາວຄາດວ່າການຄ້າລາວ ຈີນ ຈະເພີ້ມ
ຂຶ້ນເປັນ 2,340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະລາວສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນໄດ້ເຖິງ 1,350
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີນີ້.
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