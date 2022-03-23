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ໄທວາງເປົ້າໝາຍ ​​ຈະ​ຫຼຸດຖານະ ຂອງ​ໂຄວິດ-19 ເປັນ​ພະ​ຍາດທ້ອງຖິ່ນ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການຍົກເລີກຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ສໍາລັບການເດີນທາງຫຼາຍຂຶ້ນ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງກວດ PCR ເມື່ອເດີນທາງມາເຖິງປະເທດໄທ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະກວດຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພັກ, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022.(Tommy Walker/VOA)

ປະເທດໄທ ກໍາລັງຜັກດັນໃຫ້ຫຼຸດລະດັບສະຖານະການຂອງ​ໂຣກລະບາດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສາມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການຍົກເລີກບາງຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ສຳ​ລັບການທ່ອງທ່ຽວ ເມື່ອໄວໆມານີ້.

ການກວດ PCR ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນເດີນທາງ​ໄປເຖິງປະເທດໄທນັ້ນ ໄດ້ມີການຍົກເລີກ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ດ້ວຍຈໍານວນຂອງຜູ້ຕິດ ເຊື້ອທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະຄວາມກັງວົນຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ສາມາດປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງ ໄປສູ່ເຊື້ອໂຣກພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງງ່າຍດາຍໄດ້.

ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະຖືກລະບຸວ່າເປັນພະຍາດປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກັບມາໃຊ້ “ຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິ” ຄືນໃໝ່ໄດ້.

ທ່ານໝໍ ອານັນ ຈົງແກ້ວວັດທະນາ, ເຊິ່ງເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະນັກໄວຣັສວິທະ ຍາ ທີ່ສູນວິໄຈທາງພັນທຸກໍາ ທາງດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະເທັກໂນໂລຈີຊີວະພາບໃນປະເທດໄທ ກ່າວເຕືອນວ່າ ຍັງຄົງຈໍາເປັນໃນການຮັກສາຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ເຖິງແມ່ນວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງສາທາລະນະ ສຸກຈະຕັດສິນໃຈ ຫຼຸດສະຖານະພາບຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ລົງແລ້ວກໍຕາມ.

ສະຖານທີ່ກວດພະຍາດ ຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງໂຮງໝໍ ທົນບູລີ ບໍາລຸງເມືອງ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໄຂ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດກວດໂຄວິດ-19 ສອງແບບ ທັງກວດແບບເຫັນຜົນໄວໃນທັນທີ ແລະ ກວດແບບ PCR ທ່າມກາງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອສາຍພັນໂອມາຍຄຣອນ, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022. (Tommy Walker / VOA)
ສະຖານທີ່ກວດພະຍາດ ຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງໂຮງໝໍ ທົນບູລີ ບໍາລຸງເມືອງ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໄຂ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດກວດໂຄວິດ-19 ສອງແບບ ທັງກວດແບບເຫັນຜົນໄວໃນທັນທີ ແລະ ກວດແບບ PCR ທ່າມກາງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອສາຍພັນໂອມາຍຄຣອນ, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022. (Tommy Walker / VOA)

ທ່ານກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ໂຣກປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພະຍາດຈະຫຼຸດຄວາມຮ້າຍແຮງລົງມາເໝືອນດັ່ງປະສົບການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ໂຣກປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມໝາຍພຽງແຕ່ວ່າ ປະເທດໄທຈະສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ໃນລະດັບໃດລະດັບນຶ່ງທີ່ບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບການແພດຂອງປະເທດ.”

ປະເທດໄທ ຍັງຄົງຕໍ່ສູ້ກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍສາຍພັນໂອມາຍຄຣອນ, ແລະມີລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ລາຍວັນທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການເຖິງ 27,071 ຄົນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້.

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