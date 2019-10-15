ໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ໄທ ເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພື່ອຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວໃນປະເທດ ໄທ ຂອງບັນດາສະມາຊິກຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເພື່ອເສລີພາບ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນ ລາວ.
ສະມາຊິກໃນຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເພື່ອເສລີພາບ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນ ລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປະເທດ ໄທ ເປີດເຜີຍວ່າໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ໄທ ໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນ ໄທ ຂອງບັນດາສະມາຊິກຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເພື່ອເສລີພາບ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນ ລາວ ນັບແຕ່ຊ່ວງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເກີດກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງທ້າວ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ໄທ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຍ້ອນທາງການ ລາວ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທາງການ ໄທ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍການສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ ລາວ ໃນ ໄທ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງການພົວພັນອັນດີ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກຂະບວນຊາວໜຸ່ມ ລາວ ໃນ ໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກັບວີໂອເອ ພາຍຫຼັງການຫາຍຕົວໄປຂອງທ້າວ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ວ່າ
"ຫຼັງຈາກນັ້ນກະເຮົາກະກັງວົນຢູ່ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວເນາະ ຄັ້ງສຸດທ້າຍກໍ ອັອດ ກະຖືກອູ້ມຫາຍໄປ ບໍ່ໄດ້ສົງໄສໃຜໃດ ກໍສົງໄສເຂົ້າມີຂໍ້ແລກປ່ຽນກັນຫັ່ນແຫຼະລະຫວ່າງຝັ່ງນັ້ນ ກັບຝັ່ງນີ້ ເພາະວ່າເຂົາມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເນາະ ເຂົາກໍເຄີຍເຕືອນວ່າໃຫ້ຢຸດໃຫ້ເຊົາເຄື່ອນໄຫວ ເຂົາວ່າຄັນນາຍສັ່ງແນວໃດເຂົາກໍຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນເຂົາວ່າ ພວກນ້ອງຫັ້ນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆ ກ່ຽວກັບການພົວພັນເລື່ອງຄ້າຢາເສບຕິດ ມີແຕ່ເລື່ອງການເມືອງ 100 ເປີເຊັນ ອັອດ ຫາຍໄປນີ້ກະເລື່ອງການເມືອງ 100 ເປີເຊັນ."
ກ່ອນໜ້ານີ້ ອົງການສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໃນປະເທດ ໄທ ໄດ້ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ທາງການ ໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປ ທ້າວ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ແຮງງານສັນຊາດ ລາວ ຊຶ່ງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນ ລາວ ຢູ່ໃນ ໄທ ທີ່ຖືກລັກພາ ແລະ ຫາຍຕົວໄປຢ່າງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃນ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍນັບເປັນແກນນຳຄົນສຳຄັນຂອງບັນດາຊາວໜຸ່ມ ລາວ ໃນ ໄທ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນ ລາວ ດ້ວຍການຈັດການຊຸມນຸມປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ລາວ ຢູ່ ບາງກອກ ໃນຫຼາຍໂອກາດ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດສະຫຼອງວັນຊາດ ລາວ 2 ທັນວານັ້ນ.
ທ້າວ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ມີອາຍຸ 34 ປີທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທຳງານໃນ ໄທ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຮ່ວມໃນກຸ່ມດຽວກັນກັບແຮງງານ ລາວ 3 ຄົນທີ່ຖືກທາງການ ລາວ ຈັບກຸມໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງກັບໄປ ລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2016 ແລະ ຖືກດຳເນີນຄະດີໃສ່ຮ້າຍປາຍສີພັກ-ລັດໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຊຶ່ງສານປະຊາຊົນທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຕັດສິນຈຳຄຸກ ແລະ ປັບໄໝໃນເດືອນເມສາ 2017 ກໍຄືທ້າວ ສົມພອນ ພິມມະສອນ ຈຳຄຸກ 20 ປີ ປັບໄໝ 200 ລ້ານກີບ, ທ້າວ ສຸການ ໃຈທັດ ຈຳຄຸກ 16 ປີ ປັບໄໝ 106 ລ້ານກີບ ແລະ ນາງ ຫຼອດຄຳ ທຳມະວົງ ຈຳຄຸກ 12 ປີ ປັບໄໝ 110 ລ້ານກີບ ທັງກໍຍັງເປັນກໍລະນີທີ່ເຮັດໃຫ້ທາງການ ລາວ ຕ້ອງເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໂຄສົກລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຍັງສືບຕໍ່ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີກ່າວໂຈມຕີຜູ້ນຳລັດຖະບານ ກໍຄືໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຫວັງຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຕໍ່ການນຳ ເຮັດໃຫ້ມີການລະແວງສົງໄສຢູ່ພາຍໃນ ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມກັນເດັດດ່ຽວປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ."
ຫຼ້າສຸດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຈຳປາສັກ ກໍໄດ້ຈັບກຸມນາງ ຮວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ (ນາງ ໝວຍ) ອາຍຸ 30 ປີແມ່ຄ້າຢູ່ໃນເມືອງ ໂພນທອງ ເມື່ອວັນທີ 12 ກັນຍາ 2019 ດ້ວຍຂໍ້ຫາໂຄສະນາຕ້ານພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ມີໂທດຈຳຄຸກ 1-5 ປີ ແລະ ປັບໄໝຕັ້ງແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານກີບ.
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