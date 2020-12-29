ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນວ່າຈະປາບປາມ ຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ຢ່າງເດັດຂາດ ໂດຍສະເພາະ ແຮງານຜິດກົດໝາຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນວ່າຈະປາບປາມຂະບວນການຄ້າມະນຸດຢ່າງເດັດຂາດໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການລັກລອບນຳພາແຮງງານ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ໄທ ໂດຍຜິດກົດໝາຍນັ້ນ.
ພົນເອກ ປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຖະແຫຼງວ່າການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ໃນ ໄທ ມີສາເຫດມາຈາກການລັກລອບນຳພາແຮງງານຕ່າງຊາດເຂົ້າມາໃນປະເທດ ໄທ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນແຮງງານຈາກ ມຽນມາ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ໄທ ຕ້ອງເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມຂະ ບວນການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດຢ່າງເດັດຂາດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພົນເອກ ປະຢຸດ ໄດ້ຖະ ແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ໃນສ່ວນຂອງຂະບວນການນຳແຮງງານເຖື່ອນເຂົ້າປະເທດນັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກດຳເນີນຄະດີຖືກທຳ ລາຍໃຫ້ສິ້ນຊາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ຫຼື ປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພາການແຜ່ລະບາດຄັ້ງນີ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກແຮງງານຕ່າງດ້າວຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງຈະຍັງອີກຍາວໄກ ກວ່າສະຖານະການຈະກັບເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າຖ້າເຮົາທຸກຄົນຍັງຮ່ວມມືກັບແບບນີ້ໄດ້ ເຮົາຈະຍັງເປັນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.”
ທັງນີ້ລັດຖະບານ ໄທ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນ ໄທ ໄດ້ເຖິງເດືອນມີນາ 2022 ໂດຍໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານຈາກ 4 ປະ ເທດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນ ໄທ ຈຳນວນທັງໝົດ 2,114,609 ຄົນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ເມື່ອເຖິງກຳນົດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະສາມາດກັບຄືນມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໄທ ໄດ້ອີກເທື່ອໃໝ່ດ້ວຍສັນຍາຈ້າງທີ່ເຮັດກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃນ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ໄທ ໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ໂດຍຈະສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໄທ ໄດ້ເທື່ອລະ 2 ປີ ແລະ ຕໍ່ສັນຍາໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງ ກໍຄືໂດຍລວມແລ້ວແຮງງານຕ່າງດ້າວຈະສາມາດເຮັດວຽກໃນ ໄທ ດ້ວຍສັນຍາຈ້າງບໍ່ເກີນ 4 ປີນັ້ນເອງ.
ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງການ ໄທ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຢຸດບັນຫາການຈ້າງແຮງງານຜິດກົດໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດໃນ ໄທ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ໄທ ກໍໄດ້ກຳນົດທັງໂທດຂັງຄຸກ ແລະ ປັບໄໝບັນດານາຍຈ້າງ ແລະ ແຮງງານທີ່ລັກລອບທຳງານໃນ ໄທ ໂດຍຜິດກົດໝາຍດ້ວຍ ກໍຄືໂທດຂັງຄຸກ 1 ປີ ແລະ ປັບໄໝ 10,000 - 100,000 ບາດ ສຳລັບນາຍຈ້າງທີ່ຈ້າງແຮງງານໂດຍຜິດກົດໝາຍ ທັງຍັງຈະຖືກຂັງຄຸກ ແລະ ປັບໄໝເພີ່ມຂຶ້ນອີກຖ້າຫາກວ່າໄດ້ກະທຳຜິດຊໍ້າ ສ່ວນແຮງງານທີ່ລັກລອບທຳງານໃນ ໄທ ຈະຖືກປັບໄໝ 5,000 - 100,000 ບາດ ແລະ ຈະຖືກສົ່ງຕົວກັບຄືນໄປປະ ເທດໃນທັນທີ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ການຈະນາ ຫັນໄຊສີ ຜູ້ກວດຣາຊະການ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ໄທ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ທ່ານລັດຖະມົນຕີມີນະໂຍບາຍຕ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງແທ້ຈິງ ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍຄືຖ້າກວດພົບບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດທຳງານ, ນາຍຈ້າງມີຄວາມຜິດຕ້ອງປັບໜຶ່ງໝື່ນບາດເຖິງໜຶ່ງແສນບາດ ແລ້ວກໍຖ້າທຳຜິດຊໍ້າກໍຕ້ອງປັບອີກ ແລ້ວກໍຈຳຄຸກດ້ວຍ ແຕ່ແຮງງານຕ່າງດ້າວນີ້ກໍຈະຖືກປັບຫ້າພັນເຖິງນຶ່ງແສນບາດ ແລ້ວກໍຜັກດັນອອກໄປ ແຕ່ມີທາງເລືອກຖ້າທ່ານດຳເນີນການບໍ່ທັນແທ້ໆ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ແຮງງານຕ່າງດ້າວອອກໄປແລ້ວກໍທຳນຳເຂົ້າ MOU ເຂົ້າມາ.”
ທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍອົງກອນດ້ານປະຊາກອນຂ້າມຊາດ (Migrants Working Group - MWG) ກໍໄດ້ລາຍງານວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ບັນດານາຍຈ້າງໃນ ໄທ ຕ້ອງພາກັນເລີກຈ້າງແຮງງານ ລາວ, ພະມ້າ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ໂດຍເກີນກວ່າ 75 ເປີເຊັນເປັນການເລີກຈ້າງແຮງງານ ພະມ້າ, ກຳປູ ເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ສ່ວນອີກ 120,000 ກວ່າຄົນນັ້ນກໍຄືແຮງງານ ລາວ ຂະນະທີ່ກະຊວງແຮງ ງານ ໄທ ລາຍງານວ່າມີແຮງງານ ລາວ 277,845 ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໄທ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫາກແຕ່ເຄືອຂ່າຍເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງຊາດໃນ ໄທ ປະເມີນວ່າມີແຮງງານ ລາວ ທີ່ຜິດກົດ ໝາຍໃນ ໄທ 330,000 ກວ່າຄົນ ທີ່ເດີນທາງກັບມາ ລາວ ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ສະນັ້ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພື່ອຮອງຮັບແຮງງານ ລາວ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ເປັນຢູ່ຄືໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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