ລັດຖະບານໄທ ອາດຊະນະ ການທ້າທາຍ ດ້ານກົດໝາຍຕ່າງໆ ແຕ່ ເລື້ອງເສດຖະກິດ ກຳລັງປະຈັກໜ້າ

ບໍ່ເຖິງສອງເດືອນໃນການເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກ ການປົກຄອງໂດຍ
ທະຫານຂອງໄທ ແມ່ນກຳລັງຫຼົບຫຼີກສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ປະເຊີນໜ້າເຂົາເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ,
ລວມທັງຄວາມວຸ່ຍວາຍທາງການເມືອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳສາ
ບານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີນັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານ
ໃນປີ 2014, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງ ທ່າມກາງ
ການວິພາກວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ວ່າລັດຖະບານທະຫານຂອງທ່ານໄດ້ຄວບຄຸມ
ການແຂ່ງຂັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນທ່ານ. ສອງເດືອນຕໍ່ມາ ປະເທດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ມະຫາ
ວະຈິຣາລົງກອນ ເປັນເຈົ້າຊີວິດຄົນໃໝ່, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສືບທອດອຳນາດຢູ່ໃນວັງຫຼວງ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນພະຊົນຂອງບິດາຂອງເພິ່ນ, ເຈົ້າຊີວິດ ພູມິພົນ ອະດຸນຍະເດດ ໃນປີ
2016. ການເຕີບໂຕຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດໄດ້ຕົກລົງຕ່ຳທີ່ສຸດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການຈະລາຈົນ ເລັກນ້ອຍ.
ບັນດານັກວິເຄາະຄາດວ່າ ສານຂອງປະເທດຈະຊ່ວຍລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານ
ປຣະຢຸດ ຈາກການພັງລົງໄດ້. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍັງລໍຖ້າ ຢູ່ໃນ
ສະພາຕ່ຳໃນອາທິດໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການສາບານຕົນທີ່ຜິດພາດນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ພາບ
ພົດທີ່ບໍ່ດີຢູ່ແລ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ດີຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເພາະຖ້າເສດຖະກິດຍັງບໍ່ໝັ້ນຄົງ
ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ພອລ ແຊມເບີສ໌ (Paul Chambers) ນັກວິເຄາະການເມືອງ ແລະ ຜູ້ບັນຍາຍ
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະເຣສວນ ຂອງ ໄທ ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການຂັດແຍ້ງຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານແມ່ນ “ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່
ຈະປຸກປະຊາຊົນ ໄທ ຂຶ້ນຕໍ່ເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ, ນີ້ແມ່ນການສືບຕໍ່ລັດ
ຖະບານທະຫານດ້ວຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງ.
ໃນພິທີສາບານຕົນເມື່ອວັນທີ 16 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ປຣະຢຸດ ແລະ ລັດຖະມົນ-
ຕີ 35 ຄົນຂອງທ່ານ ໄດ້ລຽນແຖວກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າຊີວິດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳປະຕິຍານ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສາບານທີ່ຈະເຮັດວຽກເພື່ອປະຊາຊົນ
ແລະປະເທດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າສອງສາມຄຳ ໃນການສາບານຕົວຢ່າງເປັນທາງການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງລວມມີການປະຕິຍານທີ່ຈະ “ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດ
ຖະທຳມະນູນຂອງ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ.”
ພັກຝ່າຍຄ້າເວົ້າວ່າ ການລະເວັ້ນຄຳສາບານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສໃໝ່
ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານ ປຣະຢຸດ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ. ໃນທິດສະດີທີ່ອາດ
ຈະຕ່າວປີ້ນທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານ ແລະ ຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດ ນັບຕັ້ງແຕ່
ການສາບານຕົນ ລວມທັງການຮັບຮອງຮ່າງງົບປະມານປີ 2020 ແລະ ແຜນການກະ
ຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຖ້າສິດທິໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍໃນທີ່ສຸດ.