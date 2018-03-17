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ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ ​ເດີນຂະບວນ ຢູ່ສະ​ໂລ​ວາ​​ເກ​ຍ ຮຽກຮອ້ງ​ໃຫ້ ​​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ກ່ອນ​ກຳນົດ ​

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ ໃນນະຄອນບຣາຕິສລາວາ ​ປະ​ເທດສະ​ໂລ​ວາ​​ເກ​ຍ ​​ຮຽກຮອ້ງ​ໃຫ້ ​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ກ່ອນ​ກຳນົດ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ ໄດ້​ພາກັນລົງສູ່​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ​ໃນ​ປະ​ເທດສະ​ໂລ​ວາ
ເກ​ຍ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ຮຽກຮອ້ງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳນົດ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ
ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນ​ຕີ ແມ່ນບໍ່​ເປັນທີ່​ພຽງພໍ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ​ເປັນ
​ຫ່ວງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼັງ​ຈາກມີ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ.

​ໃນ​ມື້​ທີ​ສາມ​ຂອງ​ການເດີນຂະບວນນັ້ນ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້ເຕົ້າ​ໂຮມກັນ​ຢູ່ໃນ 35 ​ໂຕ
ເມື​ອງ ທັງນ້ອຍ​ແລະ​ໃຫຍ່. ປະມານ 500,000 ຄົນ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ບຣາຕິ​ສລາ​ວາ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ ​ໂຣ​ເບີດ ຟິ​ໂກ
​ແລະຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາກັນ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ວ່າ “ການ​ເລືອກ​
ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳນົດ” ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ທັງ​ໝົດ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.

ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ທຳ​ການສືບສວນ ທ່ານຢານ ກູ​ຊິອັກ ອາຍຸ 27 ປີ ​ແລະ​ຄູ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້
​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ ຖືກ​ຍິງ​ຕາຍ​ຢູ່​ທີ່​ເຮືອນ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້. ທ່ານກູ​ຊິ​ອັກ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານກ່ຽວ
ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ ໃນການສໍ້​ໂກງ ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກທຸລະກິດ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ເມືອງ ​ແລະ​
ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສືບສວນ​ຢ່າ​ງຖີ່​ຖ້ວນ​ໃນການ​ສັງຫານ​ທ່ານ ພ້ອມ​
ທັງ​ການ​ກ່າ​ວຫາ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ​ຂອງ​ລັດຖະບານ.

ຕຳຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕາຍ​ຂອງທ່ານ​ກູ​ຊິ​ອັກ ​ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ພົວພັນ​ກັບ
ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນຄວາມສຳພັນ ທີ່ມີການ​ກ່າວ​ຫາ ​ລະຫວ່າງ​ພວກ​ນັກ​ການ
​ເມືອງ​ທີ່ສຳຄັນ​ສຸດ​ຂອງສະ​ໂລ​ວາ​ເກ​ຍ ​ແລະ​ກຸ່ມ​ໂຈນ​ອີ​ຕາ​ລີ. ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ
​ໃນ​ການ​ສັງຫານນີ້ເທື່ອ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີລາອອກໄປ ທ່ານໂຣເບີດ ຟິໂກ (ຊ້າຍ) ຈັບມືກັບ ທ່ານປິເຕີ ແພລເລີກຣີນີ ຜູທີ່ຈະມາແທນໜ້າທີ ທ່ານຟິໂກ ໃນນາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ 15 ມີນາ 2018.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີລາອອກໄປ ທ່ານໂຣເບີດ ຟິໂກ (ຊ້າຍ) ຈັບມືກັບ ທ່ານປິເຕີ ແພລເລີກຣີນີ ຜູທີ່ຈະມາແທນໜ້າທີ ທ່ານຟິໂກ ໃນນາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ 15 ມີນາ 2018.

ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ສະ​ໂລ​ວາ​ເກ​ຍ ທ່ານ​ອັນ​ເດຣ ກິ​ສກາ ​ໄດ້
ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຟິ​ໂກ​ແລະ​ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ​ປີ​ເຕີ ​ແພ​ລ​ເລີກຣີນີ ທີ່ເປັນ
ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ປະກອບ​ລັດຖະບານຊຸດ​ໃໝ່. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຮັກສາ​ລັດຖະບານ​ປະສົມສາມ​ພັກ ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ຢູ່​ໃນ​ອຳ ນາດຕໍ່ໄປ ​
ແລະ​ຫລີກ​ລ່ຽງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳນົດ.

ການ​ເດີນຂະບວນ​ປະ​ທ້ວງໃນ​ອາທິດ​ນີ້​ ແມ່ນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ສະ​ໂລ​ວາ​ເກ​ຍ ນັບ​ແຕ່
ໄດ້ມີການປະຕິວັດແວວ​ແວັດ ໃນ​ປີ 1989 ທີ່​ໄດ້​ໂຄນ​ລົ້ມການປົກຄອງຂອງພວກ
​ຄອມ​ມູນິສ ຢູ່​ໃນ​ອະດີດປະເທດ​ເຊັກໂກສະ​ໂລ​ວາ​ເກ​ຍ.

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