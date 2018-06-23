ພວກໄວລຸ້ນ ພາກັນຕ້ານຄືນ ຕໍ່ບໍລິສັດ ເຮັດຢາສູບໄຟຟ້າ ຈູລ (Juul)

ຢາສູບໄຟຟ້າ ຫຼື E-cigarettes ທີ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ ພົກພາໄປມາງ່າຍ
ທີ່ສຸດ ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍແລະພວກທີ່ຕິດຢາສູບ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສານນິໂກຕີນໄດ້,
ແຕ່ການສຳຫຼວດໃໝ່ຈາກສູນກາງຄວມຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ການສູບຢາໄຟຟ້າ ຫລື E-cigarettes ນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ພວມຫຼຸດນ້ອຍ
ຖອຍລົງ . ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນ ເຫັນພ້ອມນຳ ການສະຫຼຸບແບບນີ້ ຊຶ່ງເຟດທ໌ ລາປີ
ດັສ (Faith Lapidus) ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍງານ ແລະ ວັນນະສອນ ຈະນຳ
ເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ້າວແຈັກ ແວັກສແມນ (Jack Waxman) ບໍ່ໄດ້ສູບຢາໄຟຟ້າ, ແຕ່ວ່າ ພວກເພື່ອນ
ຂອງລາວຫລາຍຄົນສູບ, ແລະຢາສູບໄຟຟ້າ ທີ່ເປັນທາງເລືອກນັ້ນ ກໍຄື ຈູລ (Juul)
ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງສູບຢາທັນສະໄໝແບບກະທັດຮັດ ທີ່ສາມາດພົກພາຕິດຕົວໄປມາໄດ້
ສະດວກສະບາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຂາດມັນບໍ່ໄດ້ ແລະທ້າວແວັກສແມນ ກໍຮູ້ສຶກມີ
ຄວາມເປັນຫ່ວງ.
ທ້າວແຈັກ ແວັກສແມນ (Jack Waxman) ຜູ້ສ້າງວີດີໂອ (Juulers Againt Juul)
ກ່າວວ່າ “ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ຍ້ອນຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ພວກບໍລິສັດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫຼອກລວງພວກໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດ
ທຸກສິ່ງຢ່າງ ທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.”
ລາວໄດ້ເຮັດວີດີໂອ ທີ່ເອີ້ນວ່າ (Juulers Againt Juul) ທີ່ເປັນການຖ່າຍທຳວີດີໂອ
ຂອງພວກໝູ່ເພື່ອນລາວຫຼາຍຄົນ ພວກທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງສູບຢາຈູລ ທັງຫຼາຍນີ້ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະວີດີໂອນີ້ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເຂົ້າທາງຢູທູບ ເປັນຈຳນວນ
ຫຼາຍສິບພັນຄັ້ງ.
ທ້າວແຈັກ ແວັກສແມນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວີດີໂອຈູລ ປະມານທ້າຍປີທີ 2 ຂອງ
ມັດທະຍົມປາຍ ຄືປະມານປີກາຍນີ້ ຫຼື ລະດູຮ້ອນປີກາຍ.”
ມັນຄືກັນກັບສູບຢາໄຟຟ້າອື່ນໆ ນັ້ນລະ, ອຸບປະກອນນີ້ໃຊ້ຖ່ານໄຟສາຍແລະສົ່ງຄວັນ
ທີ່ມີສານນິໂກຕິນ. ພວກເດັກນ້ອຍບາງຄົນແມ່ນຕິດ ບໍ່ແມ່ນຈາກຢາສູບ ແຕ່ຈາກລົດ
ຊາດຂອງຈູລລ ເຊັ່ນລົດຊາດຂອງໝາກໄມ້ ກິ່ນຜັກເສີມ ຫຼືບໍ່ ກໍໂຊໂກແລັຕ.
ນາງມາກາຣີດາ ເຟີຣີຣາ (Margarida Ferreira) ຈາກກຸ່ມ (Juulers Againt Juul)
ກ່າວວ່າ “ເຄື່ອງຈູລ ນີ້ ແມ່ນຈະແຈ້ງມີເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກໄວໜຸ່ມ ດ້ວຍໃຊ້ລົດຊາດ
ຂອງພວກໝາກໄມ້ທັງຫຼາຍ, ຂ້ອຍໝາຍເຖິງລົດຊາດຂອງໝາກໄມ້ຕົວຢ່າງ ລົດ
ຊາດທີ່ມີຈຳກັດແລະຫາຍາກ ເຊັ່ນໝາກແຕງ ແລະກິ່ນຜັກເສີມ.”
ທ້າວແຈັກ ໂຊໂລແມນ (Jack Soloman) ຈາກກຸ່ມ (Juulers Againt Juul)
ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍແມ່ນຕິດແລ້ວ ແລະນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ. ຂ້ອຍມານີ້ເພື່ອຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ ແຕ່ຂ້ອຍ ກໍຍັງສູບມັນຢູ່.”
ມີພວກນັກຮຽນ 20 ພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນຕອບຄຳຖາມການສຳຫຼວດ ຂອງອົງການສູນ
ຄວາມຄຸມແລະປົກປ້ອງພະຍາດ ຫຼື CDC ໃນການໃຊ້ຢາສູບ, ແຕ່ວ່າການສຳຫຼວດ
ບໍ່ໄດ້ຖາມຢ່າງເປັນການສະເພາະກ່ຽວກັບເຄື່ອງສູບຢາໄຟຟ້າຈູລ. ຍ້ອນການບໍ່ກ່າວ
ເຖິງເລື້ອງນີ້ແລະການຂາຍດິບຂາຍດີ ຂອງເຄື່ອງຈູລ ໃນປີກາຍ, ພວກນັກວິເຄາະ
ຈຶ່ງໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການສຳຫຼວດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກັບກຳພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ຂອງສິ່ງທີ່
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະນີ້.
ທ່ານເອັດເວີຣ໌ດ ຊາລີນາ (Edward Salina ທ່ານຄູໂຮງຮຽນຫຼວງ Plainedge ກ່າວວ່າ
“ພວກເຮົາ ໄດ້ເຫັນວ່າ ມີການນຳໃຊ້ຂອງພວກນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີນີ້ ໂດຍສະເພາະ
ໃນຮອບ 3 ເດືອນ ຜ່ານມາ ໃນໝູ່ພວກເດັກຍິງແລະເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ. ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນພວກທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍສຸດ ແມ່ນພວກນັກຮຽນໃນຂັ້ນປະຖົມ ໃນເວລານີ້.”
ຫ້ອງນ້ຳໃນໂຮງຮຽນນັ້ນແມ່ນເປັນບ່ອນທີ່ພວກເດັກນ້ອຍມັກພາກັນໄປລີ້ສູບ ແລະໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມ Plainedge ໃນນິວຢອກ ແມ່ນນຶ່ງໃນພວກໂຮງຮຽນຈຸທຳອິດ ທີ່ໄດ້ນຳ
ເອົາເຄື່ອງເຊັນເຊີສາມາດກວດຫາຄວັນຢາສູບໄຟຟ້າໄດ້ໄປຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ
ໂດຍ ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງສັນຍານໄປໃຫ້ຄະນະປົກຄອງໂຮງຮຽນຮູ້ໃນທັນທີ.
...ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມອັນໃໝ່ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພວກເດັກ
ນ້ອຍລຸ້ນໃໝ່ສູບຢາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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