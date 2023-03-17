ນຶ່ງໃນບັນດາເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະອາດເລີ້ມໂຈມຕີກ່ອນໝົດປີນີ້ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.
ເຖິງແມ່ນມີການສືບຕໍ່ປະທະກັນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລິບານທີ່ປົກ
ຄອງອັຟການິສຖານ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ IS-Khorasan ຫລື ISIS-K ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໃກ້ທີ່ຈະສາມາດໄປສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ ໄກອອກໄປຈາກຊາຍແດນຂອງອັຟການິສຖານ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ນາຍພົນໄມເກີລ ກູຣິລລາ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ນາຍພົນກູຣິລລາ ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດງານ ຢູ່ນອກປະເທດຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດຫລືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຢູ່ນອກປະເທດໄດ້ ພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດຫົກເດືອນ ໂດຍມີການເຕືອນພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼືບໍ່ມີການເຕືອນເລີຍ.
ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວວ່າ ມີ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ການປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມ IS-Khorasan ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຜົນປະໂຫຍດປະເທດຕາເວັນຕົກ ຫລື ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເອເຊຍ ຫລືຢູໂຣບ
One of the Islamic State terror group’s most dangerous affiliates has its sights set on the West and could launch an attack before the year is out, according to a top U.S. military official.
Despite ongoing, sporadic skirmishes between Afghanistan’s ruling Taliban and Islamic State’s Afghan affiliate, known as IS-Khorasan or ISIS-K, the terror group is closer to taking its fight beyond Afghanistan’s borders, U.S. Central Command’s General Michael Kurilla told lawmakers on Thursday.
"They can do external operations against U.S. or Western interests abroad in under six months with little to no warning," Kurilla said.
The CENTCOM commander said there was a “higher probability” that IS-Khorasan operatives would target Western or U.S. interests in Asia or Europe, noting it would be “much harder” for them to carry out an attack against the U.S. homeland.