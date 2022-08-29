ລັດຖະມົນຕີກປ້ອງກັນປະເທດ ຕາລີບານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຖິ້ມໂທດໂດຍກົງໃສ່ປະເທດ ປາກິສຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດໃຫ້ ສະຫະລັດ ໃຊ້ເຂດນ່ານຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຕໍ່ ອັຟການິສຖານ.
ທ້າວ ໂມຮຳມັດ ຢາກູບ ໄດ້ທຳການກ່າວຫາເກືອບນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ທ້າວ ເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ທີ່ຖືກຍິງຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃສ່ບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງລາວ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ເມື່ອວັນທີ 31 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ້າວ ຢາກູບ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ສືບຕໍ່ບິນຂ້າມນ່ານຟ້າຂອງປະເທດຂອງລາວ ໃນການລະເມີດອຳນາດອະທິປະໄຕດ້ານເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງວໍຊິງຕັນ ແລະ ອິສລາມາບັດ ຢຸດການລ່ວງລະເມີດທີ່ວ່ານີ້.
ກຸ່ມຕາລີບານບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການລ່ວງລະເມີດເຂດນ່ານຟ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງແມ່ນຢຳ ເພາະວ່າກອງທັບ ອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປ “ໄດ້ທຳລາຍລະບົບ ເຣດາ ຂອງອັຟການິສຖານ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ,” ລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວເວລາຖືກຖາມວ່າລັດຖະບານຂອງລາວຮູ້ບໍ່ວ່າປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງປະເທດໃດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກການປະຕິບັດການດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາການຖອນຕົວອອກໄປ.
ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຜ່ານເຂົ້າ ປາກິສຖານ ມາ ອັຟການິສຖານ, ພວກເຂົາໃຊ້ເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ປາກິສຖານ, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປາກິສຖານ ຢຸດການນຳໃຊ້ເຂດນ່ານຟ້າຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພວກເຮົາ.”
ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ” ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາຂອງທ້າວ ຢາກູບ. ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ອາຊິມ ອິຟຕິຄາ ອາມັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ໃນການຂາດຫຼັກຖານ, ດັ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ອັຟການິສຖານ ເອງນັ້ນ, ການກ່າວຫາທີ່ຄາດເດົາເອົານັ້ນແມ່ນຜິດຫວັງເປັນຢ່າງສູງ ແລະ ຂັດຂືນບັນທັດຖານຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນການທູດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປັດຈຸບັນຂອງ ອັຟການິສຖານ ໃຫ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນທີ່ເຮັດໂດຍ ອັຟການິສຖານ ເພື່ອບໍ່ອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ປະເທດໃດໆ.”