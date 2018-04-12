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ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ສັງຫານ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຕຳຫຼວດ 7 ຄົນ ທີ່ແຂວງກາສນີ

ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ຢືນຢູ່ກັບຄົນອື່ນໆ ໃນການສັງຫານ ຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນ ທີ່ແຂວງ​ກາສນີ, ວັນທີ 18 ເມສາ 2015.

​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ໃນເຊົ້າ​ມືດມື້ນີ້ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ເຈົ້າແຂວງ ​ແລະ​ຕຳຫຼວດ
7​ ຄົນ​ ​ໃນ​ແຂວງ​ກາສນີ ທາງ​ພາກຕາເວັນອອກສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

​ປະຊາຊົນ ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນເຂດນັ້ນ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ​ມີ​ພວກ​ກະບົດ ຕິດອາວຸດ​ຮ້າຍ​ແຮງຈຳ
​ນວນຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີແບບປະສານງານກັນ ​ໃນວັນ​ພະຫັດ​ມື້ນີ້ທີ່
ແນເປົ້າ​ໃສ່​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ​ໃນ​ເມືອງຄາ​ວາຈາ ​ໂອ​ມາຣີ ​ແລະ​ກໍໂຈມ
ຕີໂຮງການເມືອງນຳດ້ວຍ.

ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ປະຈຳແຂວງ ທ່ານ ​ໂມ​ຮຳ​ມັດ ຊາ​ມານ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ
ວ່າ ກຳລັງກອງໜຸນ ທີ່ເດີນທາງໄປຮອດທັນເວລາ ​ແລະ​ການສະ​ໜັບ​ສະໜຸນທາງ​
ອາກາດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ກຳລັງອັຟການິສຖານ ​ຂັບໄລ່ ພວກ​ຕາ​ລີ​ບານ ທີ່ບຸກໂຈມຕີ
ອອກ​ໄປ​ຈາກຂົງ​ເຂດໄດ້ ​ໃນ​ຕອນເຊົ້າ​ມືດ ຫຼັງ​ຈາກ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢ່າງ​ດຸ​
ເດືອດນັ້ນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ປະ​ທະກັນ​ກັບ​ພວກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີໄດ້ສັງຫານ
ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ 27 ຄົນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລະບຸວ່າ ເຈົ້າແຂວງ​ທີ່​ຖືກ​ສັງຫານ​ນັ້ນ ແມ່ນ
ທ່ານອາ​ລີ ​ໂດ​ສທ໌ ​ແຊ​ມສ໌.

​ໂຄສົກ​ຂອງກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ວ່າ ມີພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕຳຫຼວດ​ຂອງລັດຖະ
ບານໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ 20 ຄົນ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ນີ້ ແລະຢືນຢັນ​ວ່າ ມີ​ແຕ່​ພວກ​ໂຈມ​ຕີ 3 ຄົນ
ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ.

ພວກກະບົດ ​ແມ່ນ​ມັກກ່າວອ້າງວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ກວ່າຄວາມເປັນຈິງ
ໃນ​ການສູ້ລົບ​ກັນ.

​ແຕ່​ສື່ມວນຊົນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້ອ້າງ​ຄຳເວົ້າຂອງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ ວ່າ ການ​ໂຈມຕີ​
ຂອງ​ພວກ​ກະບົດນີ້ ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງລັດຖະບານ 15 ຄົນ
ຮວມທັງ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕຳຫຼວດໃນ​ທ້ອງຖິ່ນ ​ແລະ​ຫົວໜ້າ​ຝ່າຍ​ສືບ​ລັບ​ນຳ.

​ເມືອງ ຄາ​ວາຈາ ​ໂອ​ມາຣີ ມາຈົນ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າ ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
​ ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ແຂວງ​ທີ່​ປະສົບກັບ​ບັນຫາ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃກ້ກັບ​ເມືອງ​ເອກຂອງແຂວງ ​ແລະ​ກໍມີຊື່
ແບບດຽວກັນວ່າ ກາສນີ ນັ້ນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ເ​ເຂ​ວງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ 2 ​ເມືອງ ​ໃນແຂວງ​ກາ​ສນີ
​ໃນ​ສັບປະດາ​ນີ້ ​ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຍຶດເອົາເມືອງທັງສອງໄດ້ ຍ້ອນວ່າ​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທີ່​
ແຂງ​ຂັນ ຈາກກອງ​ກຳລັງອັຟກາ​ນິສຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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