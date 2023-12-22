ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສາມຄົນຄື, ທ່ານ ຮູ ຢູ-ອີ, ທ່ານ ລາຍ ຊິງ-ເຕ ແລະ ທ່ານ ໂຄ ເວັນ-ເຈ, ໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງຄຳເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນຂ້າມຊ່ອງແຄບ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ຄອບງຳການເມືອງຂອງ ໄຕ້ຫວັນ.
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍຂ້າມຊ່ອງແຄບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຮັບຮອງການຮັກສາສະຖານະທົ່ວຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນ, ນັກວິເຄາະບາງຄົນເວົ້າວ່າ ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນໄດ້ ແມ່ນການກ່າວອ້າງວ່າ ເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນພຽງຄົນດຽວທີ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາຂ້າມຊ່ອງແຄບຄືນ.
ທ່ານ ເຢັນ ເຫວີຍ-ຕິງ, ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ວິທະຍາໄລ ແຟຣັງລິນ ແລະ ມາຊອລ໌, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອທາງໂທລະສັບວ່າ ທັດສະນະຄະຕິຂອງ ປັກກິ່ງ “ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກແຍກ” ໃນການພິຈາລະນາວ່າ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນໃດຈະສາມາດໃຫ້ຄຳສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສົນທະນາກັບ ຈີນ.