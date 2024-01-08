ໄຕ້ຫວັນ ກະກຽມການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ

ໄຕ້ຫວັນ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະສະພານິຕິບັນຍັດທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນນີ້, ໂດຍຄາດວ່າ ຈະມີຜູ້ເລືອກຕັ້ງຊາວໄຕ້ຫວັນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ເພື່ອນຳພາເກາະປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງນີ້ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນບໍລິເວນຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.
ນັກວິເຄາະຈໍານວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ທິດທາງຂອງໄຕ້ຫວັນໃນອີກ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ແລະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານເລັບວ໌ ນາຈແມນ (Lev Nachman), ນັກລັດຖະສາດການເມືອງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊັງຊີ (Chengchi) ໃນໄຕ້ຫວັນ ກ່າວຕໍ່ VOA ຜ່ານທາງໂທລະສັບວ່າ "ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນລະດັບດຽວກັນນີ້ໃນທົ່ວຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນຫຼືບໍ່ ຫຼື ຖ້າພວກເຮົາເຫັນການເລີ້ມຕົ້ນສາຍພົວພັນຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນຄືນໃໝ່."
ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານແລ້ວ, ຖ້າພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຫຼື DPP ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເປັນສະໄໝທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂ້າມຊ່ອງແຄບຈະຍັງຄົງມີລັກສະນະທີ່ສູງຢູ່. ແລະ ຖ້າພັກ ກົກມິນຕັງ ຫຼື KMT ທີ່ເປັນມິດກັບຈີນ ກັບຄືນກຳອຳນາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ອາດຈະຫຼຸດລົງ.
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