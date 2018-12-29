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ສ​ຫລ ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ກຳ​ລັງ ຊີ​ເຣຍ ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ ຄວບ​ຄຸມ ເມືອງແມນ​ບິ​ຈ ເທື່ອ

ນັກ​ລົບ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ເທີ​ກີ​ໜຸນ​ຫຼັງ ຢູ່​ເທິງ​ຫຼັງ​ລົດ​ກະ​ບະ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ພວກ​ເຂົາ​​ອອກ​ຈາກ​ຄ້າຍ ທີ່​ເມືອງ​ຈາ​ຣາ​ບູ​ລຸ​ສ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ເມືອງ​ແມນ​ບິ​ຈ.

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ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ ຂອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມ ຫຼັງ​ຈາກ ທະຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ ຖອນ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ຊີ​ເຣຍ​ນັ້ນ ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະ​ລັດ​ກໍ
​ເຕືອນ​ວ່າ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຍັງເ​ລີຍ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ມື້​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ເຣຍທີ່​ວ່າຕົນ
​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເມືອງແມນ​ບິ​ຈ (Manbij) ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຸດ​ທີ່​ພວມ​ຈະ​ເກີດ​ລະ​ເບີດ ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ທະ​ຫານບ້ານ​ຊາວ​ເຄີດ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ
​ໜຸນ​ຫລັງ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະເທີ​ກີ ຕາມ​ການ​ຂໍຮ້ອງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຊາວ​ເຄີດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງນັ້ນ ກອງ​ທັບ​ຊີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້ເຂົ້າ​ປ​ະ​ຈຳ
​ການ​ຢູ່​ຕາມ​ຈຸດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕ່າງໆ ແລະ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ຕົນ “ຂໍ​ໃຫ້​ການຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ໂດຍ​ເຕັມ ຕໍ່
​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ຊີ​ເຣຍ​ທັງ​ມວນ ແລະ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ໜ້າ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ.”

ແຕ່​ພວກ​ແນວ​ໂຮມທີ່​ພວມຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຕອບ​ຜ່ານ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ ຕົນ “ຍັງ​ມອງ​ບໍ່​ເຫັນຮ່ອງ​ຮອຍ​ໃດໆ​ທີ່​ວ່າການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ.”

ພວກ​ແນວ​ໂຮມ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ຄົນ ເຄົາ​ລົບ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ເມືອງ​ແມນ​ບິ​ຈ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ວີ​ໂອເອ​ຊາບ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນທີ່​ຍັງ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່ນອກ​ເມືອງ​ແມນບິ​ຈນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃດໆ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານນີ້​ກ່າວ​ວ່​າ “ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ” ແລະ​ເວົ້າວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແມ່ນ​ຍັງ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ເລື້ອງການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ​ຊີ​ເຣຍ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.”

ໂດຍ​ຢ້ານ​ເທີ​ກີ​ຈະ​ຮຸກ​ຮານ, ກຳ​ລັງ​ຊາວ​ເຄີດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ລັດ​ຖະ​ບ​ານ​ຊີ​ເຣຍ​ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ໂດຍ​ໄດ້​ເຊີນ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊີ​ເຣຍ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ້.

US Withdrawal From Syria Prompts Calls for Arabs to Embrace Damascus
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US Withdrawal From Syria Prompts Calls for Arabs to Embrace Damascus

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ກຳ​ລັງ​ປົກ​ປ້ອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ເຄີດ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ YPG ທີ່​ເປັນກຸ່ມ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດຂອງ​ຊາວ​ເຄີດ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເຊີນ​ໃຫ້ ລັດ​ຖະ​ບານຊີ​ເຣຍຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງນັ້ນ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານຂອງ​ຕົນ ເຂົ້າ​ໄປ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈຸດ​ສຳ​ຄັນໆ ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ເມືອງ​ແມນ​ບິ​ຈ ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ເທີ​ກີ.” ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊີ​ເຣຍ​ກໍ​ຈິງ​ຢູ່ ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊາວ​ເຄີດ​ໃນຊີ​ເຣຍ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຖອນ​ອອກ​ໄປ​ເທື່ອ​ຈາກເມືອງ​ແມນ​ບິ​ຈ ແລະ​ທະ​ຫານ​ຊີ​ເຣຍ​ກໍ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກຳ​ລັງ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ເຂດ ນອກເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

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