ທ່ານ ຮາມີດ ອາຍຸ 40 ປີ, ໄດ້ວາງຊ້ວນຂອງລາວ ແລະ ເອົາຮູບຂອງພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
ໃນເຟສບຸກຢູ່ໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງ. ເຊິ່ງແມ່ນ ທ້າວ ອາເມັດ ດີໂບ ທີ່ນັ່ງຄຸ
ເຂົ່າລົງ, ຖືກປິດຕາ ແລະ ໃສ່ຊຸດຊ້ອມກິລາ.
ທ່ານ ຮາມີດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຮູບນີ້ ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້ເບິ່ງ. ເຂົາ
ເຈົ້າກຳລັງພະຍາຍາມຊອກຫາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງລາວ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2018, ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ສົບແມ່ນໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາຢູ່ໃນ ແລະ
ອ້ອມເມືອງ ຣັກກາ, ທັງໝົດເຊື່ອວ່າຖືກຖິ້ມລົງໃນຂຸມຝັງສົບໃຫຍ່ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ
ລັດອິສລາມ. ແຕ່ການປາສະຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສຳລັບການກວດສອບ DNA
ແລະ ການສັນນະສູດສົບນັ້ນ, ຊາກສົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລະບຸຕົວ.
ທ່ານ ຮາມີດ ໄດ້ເຫັນພີ່ນ້ອງຂອງລາວຖືກຍິນຫົວໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ, ໃນເວລາທີ່
ພວກເຂົາຄວບຄຸມເມືອງ ຣັກກາ, ຫຼັງຈາກທ້າວ ດີໂບ ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ດູໝິ່ນສາ
ສະໜາ ແລະ ຕອນນີ້ລາວຢາກມອບສົບໃຫ້ລູກຂອງພີ່ນ້ອງຂອງລາວ.
ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ສຳລັບກອງກຳລັງປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນຂອງເມືອງ ຣັກກາ
ນັ້ນ, ທ່ານ ຮາມີດ ແມ່ນນຶ່ງໃນພະນັກງານຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ອາສາສະໝັກເພື່ອຮັກວຽກ
ດັ່ງກ່າວນີ້. ພວກຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກມື້ນຶ່ງ 8 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຂຸດເອົາສົບຂຶ້ນ
ມາ, ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະມື້ມັກຈະພົບເຫັນຫຼາຍກວ່າສິບສົບ.
ຕອນນີ້ຊາກສົບຂອງປະມານ 700 ຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຢາສເຊີ ຄາມິສ, ຫົວໜ້າຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນພົນລະ
ເຮືອນ. ແຕ່ປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ສຳລັບການກວດສອບທີ່ມີ
ຄວາມກ້າວໜ້າກວ່າເກົ່ານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, ມີພຽງວິທີດຽວ ເພື່ອທີ່ຈະລະບຸຕົວ
ຂອງສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ແມ່ນຈາກສິ່ງຂອງຕ່າງໆຄືເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ຜົມ.
ທ່ານ ຄາມິສ ໄດ້ອະທິບາຍໃນຫ້ອງການຂອງລາວ ໃນເມືອງ ຣັກກາ ວ່າ “ຫຼາຍຄົນໄດ້
ສູນເສຍລູກຊາຍ, ລູກສາວ ແລະ ອ້າຍນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຢາກຝັງສົບນັ້ນໃນ
ວິທີທີ່ດີ.”
ຢູ່ນຶ່ງໃນຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງນັ້ນ, ສົບທັງຫຼາຍແມ່ນລຽນ
ກັນໃນຖົງຢ່າງສີຂາວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແພດໝໍຄົນນຶ່ງທີ່ໃສ່ຊຸດສີຟ້າ ໄດ້ເກັບ
ກຳການວັດແທກກະດູກ ແລະ ເກັບເອົາຕົວຢ່າງຕ່າງໆ.
ຕົວຢ່າງທັງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກຫໍ່ໄວ້ໃນຖົງຢ່າງ ແລະ ຖົງສົບຄົນຕາຍແມ່ນຖືກໝາຍກາ
ໃສ່ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າມື້ນຶ່ງມັນຈະຖືກກວດສອບ. ສົບທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາຮັບເອົາແມ່ນໄດ້
ຖືກຝັງເທື່ອລະສົບ ຢູ່ນຶ່ງໃນສຸສານທັງຫຼາຍຂອງເມືອງ ຣັກກາ.