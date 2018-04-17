ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຢູໂຣບ ແລະ ສະພາຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້
ປະຊຸມກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າຕໍ່ການໂຈມຕີຊີເຣຍຮ່ວມຂອງສະຫະລັດ, ຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ. ການປະຕິບັດການທາງທະຫານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກກັນຢ່າງແຮງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍ
ດີຝຣັ່ງ, ທ່ານ ເອມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ຈະໄດ້ຢືນຢັດໃນຄໍ່າຄືນ
ວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຊອບທໍາຂອງສາກົນກໍ
ຕາມ. ລີຊາ ໄບຣເອິນທ໌ (Lisa Bryant) ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ
ບົວສະຫວັນຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄາດກັນວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາໄປເທດໃນສະຫະພາບ
ທະວີບຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ (EU) ທີ່ນະຄອນລຸກຊໍາບວກ ແລະສະພາຂອງຝຣັ່ງຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງປາຣີ ຈະພາກັນຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນມາ ແຕ່ກໍຈະບໍ່ແມ່ນເປັນການທົດສອບຢ່າງຈິງຈັງ
ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ນໍາຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດທີ່ເຂົ້າໄປຮ່ວມກັບວໍຊິງຕັນ ທໍາການໂຈມຕີ
ສະຖານທີ່ ທີ່ໜ້າສົງໄສ ວ່າເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນອາວຸດເຄມີ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ. ຜູ້ນໍາຂອງບັນດາ
ປະເທດໃນອີຢູບາງທ່ານ ເຊັ່ນທ່ານນາງ ອັງໂກລາ ເມີເຄິລ (Angela Markel) ຂອງເຢຍ
ຣະມັນ ໄດ້ເອີ້ນການປະຕິບັດການທາງທະຫານດັ່ງກ່າວວ່າ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ- ແລະ
ການໂຕ້ຖຽງເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ອາດຈະແມ່ນກ່ຽວກັບການຫາວິທີວ່າ
ຈະທໍາການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ ຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງຊີເຣຍນັ້ນ ແບບໃດ.
ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ພວກນັກການເມືອງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຕໍານິການທີ່ຝຣັ່ງເຂົ້າ
ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນເລື່ອງນີ້ຢ່າງໜັກ. ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາກ່ຽວກັບຊີເຣຍ ທີ່
ຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈໍາກັດການໂອ້ລົມກັນ ໃຫ້ຢູ່ໃນແຕ່ເລື່ອງປຶກສາຫາລື
ກັນເພື່ອຫາວິທີທໍາການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຣັດເຊຍ ເທົ່ານັ້ນ- ແລະພັກ La Republique En
Marche ຂອງປະທານາທິບໍດີ ມາກຣົງ ແມ່ນເປັນພັກທີ່ມີສຽງສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນສະພາ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບໃນຄໍ່າຄືນຂອງວັນອາທິດນັ້ນ ທ່ານມາ
ກຣົງເວົ້າວ່າ ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນຂອງແນວໂຮມເປັນການກະທໍາທີ່ມີຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຊອບທໍາຂອງສາກົນເພື່ອເຂົ້າຢັບຢັ້ງການໂຈມຕີຂອງຊີເຣຍ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງມະ
ນຸດສະທໍາ. ທ່ານເອີ້ນການກະທໍາດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນ ບໍ່ແມ່ນເປັນການ
ກະທໍາແບບສົງຄາມ ແລະເວົ້າວ່າ ຝຣັ່ງ ມີຫລັກຖານພິສູດວ່າ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ໃຊ້
ອາວຸດເຄມີ ໃນໄລຍະທີ່ມີການໂຈມຕີເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້ ຢູ່ເມືອງດູມມາ ທີ່ຍຶດຄອງໂດຍພວກ
ກະບົດນັ້ນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ຝຣັ່ງບໍ່ໄດ້ປະກາດ ທີ່ຈະທໍາສົງຄາມກັບລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານ ບາຊາ ອາລອາຊາດ (Basha al-Assad) ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານມາກຣົງເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຮັກສາ
ກໍາລັງທະຫານໄວ້ຕໍ່ໄປຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ແລະໃຫ້ທໍາການໂຈມຕີຢູ່ໃນລະດັບຈໍາກັດເທົ່ານັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າວໍຊິງຕັນ ແລະປະເທດພັນທະມິດຂອງຕົນຢູ່ໃນຢູໂຣບຈະເຫັນພ້ອມນໍາກັນ
ວ່າຕ້ອງໄດ້ມີການໂຈມຕີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອາວຸດເຄມີນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ພວກປະເທດ
ເຫລົ່ານີ້ພັດບໍ່ເຫັນດີນໍາກັນກ່ຽວກັບວິທີການທໍາການໂຈມຕີ.
ທ່ານ ມາກຣົງ ເອີ້ນຣັດເຊຍວ່າ “ເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ” ຢູ່ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ
ທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ ໂດຍການໃຊ້ວິທີທາງການທູດເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນບໍ່ມີຄວາມສາ
ມາດຕອບໂຕ້ພວກເຂົາຄືນ. ແຕ່ວ່າທ່ານກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຣັດເຊຍ,
ເທີກີ, ແລະອີຣ່ານ ໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂວິກິດການໃນຊີເຣຍ ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ.
ທ່ານ ມາກຣົງ (Macron) ແລະທ່ານທຣໍາ ໄດ້ມີກໍານົດທີ່ຈະຈັດການພົບປະກັນຢູ່ນະ
ຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນອາທິດໜ້າ.
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