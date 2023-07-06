ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສວີເດັນ ທ່ານ ອຸຟ ຄຣິສເຕີສັນ ໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບຂາວກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຊັກຊວນ ເທີກີ ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາ ສວີເດັນ ເຂົ້າອົງການ NATO ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ວິລນຽສ, ປະເທດ ລິທົວເນຍ ໃນອາທິດໜ້າ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ຄຣິສເຕີສັນ ກ່ອນການພົບປະຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ສວີເດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຄຸນຄ່າແບບດຽວກັບທີ່ພວກເຮົາມີໃນອົງການ NATO. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ແທ້ໆວ່າຈະໄດ້ທ່ານເປັນສະມາຊິກ.”
ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ໄດ້ປະຖິ້ມນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ເຂົ້າຂ້າງທາງທະຫານກັບໃຜ ແລະ ໄດ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ລຸນຫຼັງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນປີ 2022.
ທ່ານ ຄຣິສເຕີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງທ່ານສຳລັບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຂອງ ສວີເດັນ. ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມສະແຫວງການປົກປ້ອງແບບດຽວກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຄິດວ່າພວກເຮົາມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ, ຕໍ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ສະໜອງໃຫ້ສຳລັບອົງການ NATO ທັງໝົດ.”
ຟິນແລນ ແມ່ນຖືກຮັບເອົາເປັນອົງການ NATO ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ການພະຍາຍາມຂອງ ສວີເດັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂດຍປະເທດ ເທີກີ ແລະ ຮັງກາຣີ, ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງເປັນເອກະສັນໂດຍສະມາຊິກປັດຈຸບັນທັງໝົດ.
ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ໄດ້ກ່າວຫາ ສວີເດັນ ວ່າມີການຜ່ອນຜັນຫຼາຍໂພດຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ອົງການ ເຄີດິສ ທີ່ເທີກີ ໄດ້ພິຈາລະນາດັ່ງກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ. ເທີກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການປະຕິຮູບ ແລະ ໃຫ້ ສວີເດັນ ປະກາດເປັນກົດໝາຍ, ລວມທັງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໃໝ່. ແຕ່ມັນເບິ່ງຄືບໍ່ແນ່ນອນຍິ່ງຂຶ້ນວ່າການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສວີເດັນ ຈະຖືກອະນຸມັດໃຫ້ທັນເວລາຂອງການເລີ່ມຕົ້ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວິລນຽສ ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ສກູລາບາ, ຜູ້ທີ່ນຳພາໂຄງການລິເລີ່ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ຢູ່ສູນກາງ ສໂກຄຣອຟ (Scowcroft) ຂອງສະພາ ແອັດແລນຕິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນກຳມືຂອງຄົນຜູ້ດຽວ, ໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນຜູ້ດຽວ, ນັ້ນແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ. ເວລາທີ່ລາວຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດີດມືຂອງລາວແມ່ນການຄາດເດົາຂອງໝົດທຸກຄົນ. ແຕ່ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເດົາ, ເຮົາມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເຫັນສະຖານະການບາງຢ່າງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ວິລນຽສ ນັ້ນ.