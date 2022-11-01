ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໂລກສະບັບໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ 25 ປະເທດໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າການສະໜັບສະໜູນຈີນ ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ປັກກິ່ງຍັງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຫຼາຍຄົນໃນອາຟຣິກາ ບ່ອນທີ່ປະເທດນີ້ ແຂ່ງຊິງເອົາອິດທິພົນ ກັບວໍຊິງຕັນຢູ່ກໍຕາມ.
ການສໍາຫຼວດໂດຍໂຄງການ YouGov-Cambridge Globalism ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດ ໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາຫາເດືອນກັນຍາປີນີ້, ໂດຍໄດ້ຢັ່ງຫາງສຽງຂອງປະມານ 1,000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ລວມທັງຢູ່ໃນສາມປະເທດໃຫຍ່ໃນອາຟຣິກາຄື: ໄນຈີເຣຍ, ເຄັນຢາ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້. ການສໍາຫຼວດໄດ້ຖາມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຈີນ, ສະຫະ ລັດ ແລະໄຕ້ຫວັນ.
ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ, ການສະໜັບສະໜູນຈີນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ. ເມື່ອຜູ້ຕອບຖືກຖາມກ່ຽວກັບວ່າມັນມາຈາກໃສ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖິ້ມໂທດ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃສ່ຈີນໂດຍກົງເລີຍ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈີນມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກ ຫຼືທາງລົບ ຕໍ່ ວຽກງານຂອງໂລກ" ພຽງແຕ່ 17 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຕອບຄຳຖາມໃນປະເທດຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ ມັນມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 36 ເປີເຊັນ ຈາກການ ສໍາຫຼວດຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2019. ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນນັ້ນ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຍິ່ງ ຕໍ່າລົງໄປກວ່ານັ້ນ ຢູ່ທີ່ 13 ເປີເຊັນ, ຫຼຸດລົງຈາກ 30 ເປີເຊັນ ເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ.
ໃນຫຼາຍປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມແບບນີ້, ແຕ່ ເລື້ອງນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນທະວີບອາຟຣິກາ, ບ່ອນທີ່ຈີນເປັນຄູ່ຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທະວີບ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດອັນດັບຂອງຈີນຍັງຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະສີ່ປີຜ່ານມາ ຢູ່ໃນໄນຈີເຣຍ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນທົ່ວທະວີບນັ້ນ ຈີນຍັງຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນກໍາລັງໃນດ້ານດີຢູ່.
ໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້, 61 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຕອບເຫັນວ່າອິດທິພົນຂອງຈີນ ໃນໂລກເປັນທາງບວກ, ໃນເຄັນຢານັ້ນ ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຈີນແມ່ນສູງກວ່າ 82 ເປີເຊັນ ແລະໃນໄນຈີເຣຍ ຈີນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ສູງສຸດ ຢູ່ໃນສາມປະເທດ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ 83 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າປັກກິ່ງຈະໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ ແລະໂຄງ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງປະທານປະເທດສີ ຈິ່ນຜິງ ກໍຕາມ ການສະໜັບສະໜູນຂອງອາຟຣິກາ ຕໍ່ສະຫະລັດຍັງສູງກວ່າໜ້ອຍນຶ່ງ.
ຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້, 69 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກສໍາພາດເຫັນວ່າ ສະຫະລັດໂດຍ ທົ່ວໄປແລ້ວ ເປັນກໍາລັງໃນທາງບວກ, ແລະໃນເຄັນຢາ ແລະໄນຈີເຣຍ ຈໍານວນຄົນເຫັນວ່າເປັນແນວນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ທີ່ 88 ເປີເຊັນ.