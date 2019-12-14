ສານສຸງສຸດຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະເປີດການຮັບຟັງຄະດີ ການຂໍຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຢາກເກັບຮັກສາເອກະສານ ບັນທຶກການເສຍພາສີ, ທະນາຄານ ແລະດ້ານການເງິນຕ່າງໆໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຊຶ່ງເປັນການສູ້ຢັນກັນຢ່າງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີກັບລັດຖະສະພາ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄະດີດັ່ງກ່າວ ຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ແລະ ບັນດາຜູ້ພິພາສາທີ່ພາກັນດຳເນີການຢ່າງວ່ອງໄວແບບຜິດປົກກະຕິ ກຳລັງມີທ່າທີວ່າ ຈະອອກຄຳຕັດສິນໃນເດືອນມິຖຸນາ ໃນຕອນທີ່ທ່ານທຣຳກຳລັງ ທຳການໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງຢູ່ນັ້ນ. ຄຳຕັດສິນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ອາດເຮັດໃຫ້ມີການນຳເອົາຂໍ້ມູນທາງການເງິນສ່ວນຕົວ ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຫາທາງຢ່າງໜັກໜາ ເພື່ອຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ເປັນຄວາມລັບສ່ວນຕົວນັ້ນ ມາເປີດເຜີຍຢ່າງວ່ອງໄວ. ສານທີ່ວ່ານີ້ ຍັງຈະທຳການຕັດສິນອີກວ່າ ທະນາຍຄວາມເມືອງແມນແຮັດຕັນ (Manhattan) ສາມາດເອົາເອກະສານແຈ້ງເສຍພາສີຂອງທ່ານທຣຳ ໃນ 8 ປີຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ໃນເວລານີ້ນັ້ນ ໄດ້ຫລືບໍ່.
ໝາຍເກາະເພື່ອຮຽກເອົາເອກະສານເຫລົ່ານີ້ ເປັນໝາຍເກາະຊຸມນຶ່ງຕ່າງຫາກ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບການດຳເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ກຳລັງມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ທີ່ຈະຖືກນຳໄປລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຄົບຄະນະຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳໃນອາທິດໜ້ານີ້. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ມັນເກືອບເປັນການແນ່ນອນທີ່ສຸດວ່າ ສານຈະບໍ່ເປີດການຮັບຟັງຄະດີ ຈົນກວ່າ ສະພາສູງຈະໄດ້ທຳການໄຕ່ສວນຄະດີໃຫ້ສຳເລັດວ່າຈະປົດທ່ານທຣຳລົງຈາກຕຳແໜ່ງຫລືບໍ່ນັ້ນ.
ການໂຕ້ແຍ້ງກັນໃນການຮັບຟັງຄະດີຂອງສານສູງຈະເປັນການທົດສອບຂີດຈຳກັດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງຈະເປັນການເຍືອງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດ ຢູ່ໃນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກນຳເອົາໄປດຳເນີນຄະດີ ຫລືສອບສວນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຢູ່ ແມ່ນແຕ່ເຖິງຂັ້ນວ່າ ທ່ານຈະຍິງຄົນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ຖະໜົນເລກທີ 5 ໃນນະຄອນນິວຢອກຕາຍກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໃນປີ 2016 ນັ້ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ທ້າທາຍ ຕໍ່ສິດອຳນາດແບບກ້ວາງໆຂອງລັດຖະສະພາອີກ ໃນການເປີດການສືບສວນຕ່າງໆ.
ທ່ານທຣຳ ຖືກຟ້ອງຮ້ອງວ່າ ໄດ້ຫ້າມທະນາຄານ ແລະບໍລິສັດທີ່ປຶກສາບັນຊີຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ເຮັດຕາມໝາຍເກາະທີ່ບອກໃຫ້ເອົາເອກະສານບັນທຶກຕ່າງໆໃຫ້ ແກ່ຄະນະກຳມະການ ສາມຄະນະຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ທະນາຍຄວາມໄຊຣັສ ແວນສ໌ ຈູເນຍ (Cyrus Vance Jr) ຂອງເມືອງແມນແຮັດຕັນ (Manhattan).