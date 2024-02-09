ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກາດການຕັດສິດອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈາກການລົງແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມສົງໄສຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກສານສູງສຸດໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຈາກຫຼາຍທ່ານ ທີ່ທີ່ມີແນວຄິດອຸດົມຄະຕິແຕກຕ່າງກັນໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງມັນ ພ້ອມກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນພາກປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການປົດທ່ານອອກຈາກບັດເລືອກຕັ້ງ.
ການສູງສຸດ ສະຫະລັດ ໄດ້ທົບທວນການຕັດສິນໂດຍສານສູງສຸດຂອງລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ພົບວ່າ ພາຍໃຕ້ບົດແກ້ໄຂຂໍ້ທີ 14 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ, ແລະ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາຊື່ທ່ານອອກ ຈາກບັດຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດດັ່ງກ່າວ.
ການພິພາກສາທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນຂອງລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ຈະເປີດປະຕູໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຖືກລຶບຊື່ອອກຈາກບັດລົງຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດອື່ນໆໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະຖ້າທ່ານຖືກເລືອກເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ມັນກໍຈະມີການຕັ້ງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານຈະສາມາດມີຊື່ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກຫຼືບໍ່.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ ເອເລນາ ເຄແກນ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນສະມາຊິກກຸ່ມໜ້ອຍ ທີ່ອຽງຫາຫົວເສລີນິຍົມຂອງສານ, ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາທີ່ປາກົດວ່າ ຈະສ້າງບັນຫາຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານນາງຫຼາຍຄົນ. ທ່ານນາງຮຽກຮ້ອງວ່າ “ເປັນຫຍັງລັດນຶ່ງລັດດຽວຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະທຳການພິຈາລະນານີ້, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ສຳລັບໝົດປະເທດດ້ວຍ?”
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄນີ ບາເຣັດ, ສະມາຊິກກຸ່ມສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຂອງສານ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ, ໂດຍກ່າວວ່າ, “ມັນບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເປັນການຕັດສິນ ໂດຍລັດດຽວເທົ່ານັ້ນ.”
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