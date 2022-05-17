ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສານລັດຖະບານກາງ ບໍ່ສາມາດທົບທວນຄືນການ ຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ພິພາກສາຄົນເຂົ້າເມືອງໃນບາງກໍ ລະນີການເນລະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຈະໄດ້ເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ຜູ້ພິພາກສາ ນີວ ກໍ ຊັສຈ໌ (Neil Gorsuch) ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມຜິດພາດຈາກຄວາມຈິງຢ່າງ ຮ້າຍແຮງ” ກໍຕາມ.
ສານໄດ້ຕັດສິນຕໍ່ຜູ້ຊາຍຊາວຈໍເຈຍ, ພັນກາດກຸມາ ແພໂຕ (Pankajkumar Patel) ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດມາໄດ້ 30 ປີ ແລະປະເຊີນກັບການຖືກເນລະ ເທດຍ້ອນວ່າລາວໝາຍໃສ່ຜິດບ່ອນໃນໃບຄໍາຮ້ອງເຮັດໃບຂັບຂີ່ ໂດຍລະ ບຸວ່າ ລາວເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ມີຜົນອອກມາ 5 ຕໍ່ 4 ນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຕີຄວາມ ໝາຍຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ວ່າ ເປັນການຈຳກັດການພິຈາລະນາຂອງສານໃນການຜ່ອນຜັນບັນຫານີ້ ແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີຂອງການໂຕ້ແຍ້ງຕົວຈິງວ່າ ໃຜຜູ້ນຶ່ງມີສິດໄດ້ຮັບການ ຜ່ອນຜັນຕາມການຕັດສິນໃຈ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການ ໃຫ້ອອກຈາກປະເທດໄປ ນັ້ນຫລືບໍ່.
“ການຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທຳການຕັດສິນໃຈ ຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຖານທີ່ຜິດພາດທັງໝົດເລີຍ ກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາດຈະຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາເຮັດຜິດ ຫຼື ມັນອາດຈະອີງ ໃສ່ການຜິດພາດໂດຍບໍ່ຕັ້ງໄປຢ່າງແທ້ຈິງ. ແຕ່ວ່າ ຈະແມ່ນແບບໃດກໍຕາມ, ສານຂອງພວກເຮົາກໍມີໄວ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງຍຸດຕິທຳ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານພອລ ກໍດອນ (Paul Gordon), ທີ່ປຶກສາດ້ານນິຕິບັນຍັດຂອງອົງການ ປະຊາຊົນເພື່ອແນວທາງອາເມຣິກັນ ຫລື People for the American Way ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານແລ້ວໃນປີ 2007, ທ້າວແພໂຕ ແລະພັນລະຍາ ຂອງລາວ, ນາງຢອສແນເບນ (Jyotsnaben) ໄດ້ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງໄປໃຫ້ຫ້ອງ ການບໍລິການພົນລະເມືອງ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ຫລື USCIS ເພື່ອປ່ຽນສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ກົດການປັບປ່ຽນ ສະຖານະພາບທີ່ອີງໃສ່ການພິຈາລະນາເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ້າວແພໂຕ ແລະພັນ ລະຍາຂອງລາວໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສແບບຖາວອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
USCIS ຮູ້ແລ້ວວ່າທ້າວແພໂຕ ໄດ້ຫລົງໝາຍໃສ່ຜິດບ່ອນ ໃນໃບສະໝັກຂໍໃບ ຂັບຂີ່ທີ່ເວົ້າວ່າ ລາວເປັນພົນລະ ເມືອງສະຫະລັດໃນຂະນະທີ່ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ປ່ຽນ ສະຖານະພາບຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາຢູ່.