ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະນຳເອົາພວກນັກລົບຕ່າງຊາດລັດອິສລາມທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ມາຂຶ້ນສານນັ້ນ ອາດຈະດຳເນີນໄປໂດຍປາດສະຈາກການກຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.
ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ສານພິເສດ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ປາກົດວ່າພັງທະລາຍລົງໃນອາທິດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ບໍ່ຍອມໃຫ້ການໜູນຫຼັງຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຫລ້າສຸດ ທີ່ຈະນຳເອົາພວກທີ່ຖືກຈັບກຸມປະມານ 2,000 ຄົນ ທີ່ເປັນພວກນັກລົບ IS ທີ່ພາກັນເຂົ້າມາຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນເຂດ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດທ.
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໃຫຍ່ສຸດແມ່ນມາຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຟິນແລນ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າລາຍງານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຊີເຣຍ ແມ່ນເວົ້າເກີນຄວາມຈິງ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ນະຄອນແຮລຊິງກີ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຟິນແລນ ກ່າວຢູ່ຖະແຫຼງການຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ທ່ານອັບດຸນກາຣິມ ໂອມາຣ ຜູ້ຕາງໜ້າຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຟິນແລນ ທ່ານເປກກາ ຮາວິສໂຕ ວ່າ “ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຟິນແລນໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບແຜນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວເພີ້ມວ່າ “ໃນເວລາດຽວກັນ ພວກເຮົາພາດຫົວເລື້ອງຫຼາຍໆຄຳຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ ຮວມທັງເຂດແດນ ແລະຮ່າງກົດໝາຍທີ່ປະຕິບັດ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ.”
ແຜນຂັ້ນຕົ້ນຂອງການຈັດຕັ້ງສານອາຍາສາກົນພິເສດ ແກ່ພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດ IS ທີ່ໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີທີ່ຈະເລີ້ມພາຍໃນສາມເດືອນ. ແຕ່ອາທິດນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດສະໜັບສະໜູນຈາກຟິນແລນ ແລະບັນດາປະເທດອື່ນໆທີ່ບໍ່ບອກຊື່ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄີດກ່າວວ່າ ການດຳເນີນຈະປະຕິບັດເລີ້ມແຕ່ເດືອນໜ້າ.
ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກປະສົມທົ່ວໂລກ ທີ່ຈະເອົາຊະນະ IS ໄດ້ນັ້ນລັງເລໃຈທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຈມສ໌ ແຈຟຟຣີ ທູດພິເສດສະຫະລັດແກ່ຊີເຣຍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກນັກລົບກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດຕ້ອງກັບຄືນໄປປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”