ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຕໍ່​ແຜນ​ການ ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ພວກ​ນັກ​ລົບ ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​

​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ ໂດຍ​ກຳ​ລັງປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ (SDF) ລຸນຫຼັງ​​ທີ່​ພາ​ກັນອອກ​ມາ ​ຈາກບ່ອນ​ຢູ່ ໃກ້​ໝູ່​ບ້ານ​ແບກ​ຊູ ແຂວງ​ເດ ອາ​ລ ຊໍ ປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ ເມື່ອວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2019.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຊາວ​ເຄີດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ຊາດ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໄດ້ ມາຂຶ້ນ​ສານນັ້ນ ​ອາດ​ຈະດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ.

ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຕໍ່ສານພິ​ເສດ ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ນັ້ນ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນ​ະ​ທີ່ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ການ​ໜູນ​ຫຼັງຕໍ່ຂໍ້​ສະ​ເໜີຫລ້າ​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມປະ​ມານ 2,000 ຄົນ ທີ່​ເປັນ​ພວກ​ນັກ​ລົບ IS ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ໄປ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍຊາວເຄີດ​ທ.

ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດແມ່ນມາ​ຈາກ​ພວກ​ເຈົ້​າ​ໜ້າ​ທີ່​ຟິ​ນແລນ ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າລາຍ​ງານ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້​າ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຊີ​ເຣຍ ແມ່ນເວົ້າ​ເກີນ​ຄວາມ​ຈິງ ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແຮ​ລ​ຊິງ​ກີ.

ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຟິນ​ແລນ ກ່າວ​ຢູ່​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ຽວ​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ຫວ່າງ ທ່ານ​ອັ​ບ​ດຸ​ນກາ​ຣິມ ໂອ​ມາ​ຣ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຟິນ​ແລນ ທ່ານ​ເປກ​ກາ ຮາ​ວິ​ສ​ໂຕ ວ່າ “ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຟິນ​ແລນ​ໄດ້ບັນ​ທຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.”

ຖະ​ແຫຼ​ງ​ການ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ “ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ເຮົາ​ພາດ​ຫົວ​ເລື້ອງ​ຫຼາຍໆ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່ຍັງ​ຄ້າງ​ຄາ​ຢູ່ ຮວມ​ທັງ​ເຂດ​ແດນ ແລະ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ​ຄວາ​ມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ.”

ແຜນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງສານ​ອາ​ຍາ​ສາ​ກົນ​ພິ​ເສດ ແກ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ IS ທີ່​ໄດ້​ຮ້ອງ​ໃ​ຫ້​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ພາຍ​ໃນ​ສາ​ມ​ເດືອນ. ແຕ່​ອາ​ທິດ​ນີ້ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ຟິນ​ແລນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ບໍ່​ບອ​ກ​ຊື່ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຄີດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເລີ້ມ​ແຕ່​ເດືອນ​ໜ້າ.

ແຕ່​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ປະ​ສົມ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊະ​ນະ IS ໄດ້ນັ້ນ​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ເຈມ​ສ໌ ແຈ​ຟ​ຟ​ຣີ ທູດ​ພິ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແກ່​ຊີ​ເຣຍ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG