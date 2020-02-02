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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທີມ​ຈາກ​ເມືອງ ແຊນ ແຟ​ຣນຊິ​ສ​ໂກ ກັບ​ເມືອງ ແຄັນ​ຊັ​ສ ຊີ​ຕີ້ ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊິງ​ແຊັ້ມ ຊຸ​ບ​ເປີ​ ໂບ​ລ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້

​ຕຸກ​ກະ​ຕາ​ນຳ​ໂຊກ​ຂອງ​ທີມ San Francisco 49ers ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ກັບ​ແຟ​ນ​ທີມ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ກ່ອນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ, ນະ​ຄອນ ໄມ​ອາ​ມີ. 1 ມັງ​ກອນ, 2020.

ທີມ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຟຸດບອ​ລ ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ໂຟ​ທີ​ນາຍ​ເນີ (San Francisco 49ers) ກັບ ທີມ ແຄນ​ຊັ​ສ ຊີ​ຟ (Kansas Chiefs) ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ໄມ​ອາ​ມີ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້​ນີ້ ໃນ​ການຊິງ​ແຊັ້ມ ກິ​ລາ​ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຟ​ຸດ​ບອ​ລ ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊື່​ວ່າ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ (Super Bowl).

ທີມ ແຄນ​ຊັ​ສ ຊີ​ຟ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1970, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ 26 ປີ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ້າວ ແພັດ​ທ​ຣິກ ມາ​ໂຮມ​ສ໌, ນັກ​ກິ​ລາ ຄົວ​ເຕີ​ແບັກ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ເຂົ້າໄດ້​ເກີດ.

ທີມ ໂຟ​ທີ​ນາຍ​ເນີ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງສະ​ຖິ​ຕິ ຊະ​ນະ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ ຄັ້ງ​ທີ 6 ເທົ່າ​ກັບ​ທີມ​ອື່ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້​. ທີມ ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ເປັນ​ແຊັ້ມ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1995 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ນັກ​ກິ​ລາ ຄົວ​ເຕີ​ແບັກ ຂອງ​ທີມ ໂຟ​ທີ​ນາຍ​ເນີ ທ້າວ ຈິມ​ມີ ກາ​ຣັອບ​ໂປ​ໂລ, ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄວ້າ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ນັກ​ກິ​ລາ​ໂຕ​ຈິງ. ລາວເຄີຍ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ທີມແຊັ້ມ​ສອງ​ສ​ະ​ໄໝຄື ​ທີມ ນິວ ອິງ​ແລນ ແພັດ​ທ​ຣີ​ອັອດ, ເຊິ່ງ​ລາວ​ໄດ້ຫຼິ້ນ​ເປັນ​ຕົວ​ສຳ​ຮອງ ນັກ​ກິ​ລາຄົວ​ເຕີ​ແບັກ ທ້າວ ທັອມ ເບ​ຣ​ດີ, ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຍ້າຍ​ໄປ​ເຂົ້າ​ທີມ ແຊນ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ນັ້ນ.

ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານ​ຄົນ​ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປີດ​ເບິ່ງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ນີ້, ເຊິ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ປິດ​ລະ​ດູ​ການ​ທີ 100 ຂອງ​ກິ​ລາ NFL ນັ້ນ.

ນັກ​ຮ້ອງ​ນາງ ເດ​ມີ ໂລ​ວາ​ໂຕ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຮ້ອງ​ເພງ​ຊາດ ແລະ ນາງ ຊາ​ກິ​ຣາ ແລະ ນາງ ເຈ​ນີ​ເຟີ ໂລ​ເປ​ສ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ການ​ສະ​ແດງ​ຮ້ອງ​ເພງໃນ​ການ​ພັກເຄິ່ງ​ເວ​ລາ. ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຂຶ້​ນ​ເວ​ລາ ຫົກ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ຕອນ​ແລງ ຕາມ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ ຮາດ​ຣັອກ ຂອງ​ນະ​ຄອນ ໄມ​ອາ​ມີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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